300 тысяч драмов — за первого и второго ребенка

Государство Октябрь 30, 2019 | Автор : admin

В будущем году планируется увеличить единовременное пособие при рождении ребенка. Об этом премьер-министр Никол Пашинян сообщил в ходе предварительного обсуждения проекта Госбюджета РА на 2020 год в постоянных комиссиях Национального Собрания, стартовавшего в минувший понедельник.

“Увеличим размер единовременного пособия при рождении ребенка, установив 300 тысяч драмов. При рождении первого и второго ребенка на данный момент установлено 50 тысяч и 150 тысяч драмов, но эти цифры увеличатся до 300 тысяч драмов. Мы увеличим и размер пособия по уходу за ребенком до 2 лет — 25.500 драмов вместо 18.000. Будут реализованы программы, направленные на стимулирование роста рождаемости”, — сказал премьер, напомнив, что зарплата учителей уже увеличилась. Осуществлено повышение средней зарплаты сотрудников силовых структур на 10%, повышение зарплаты сотрудников спасательной службы МЧС — на 30%, повышение зарплат лесников — на 20.000 драмов.

Кроме того, проектом главного финансового документа на будущий год предусмотрено повышение среднего размера пенсий на 10%.