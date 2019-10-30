Открыть для себя Армению советами местных жителей

Регион Октябрь 30, 2019 | Автор : admin

Российское издание National Geographic Traveler собрало многочисленные советы и информацию об Армении от экспертов и местных жителей, которые помогают выявить неизведанные стороны страны.

Статья начинается с Еревана. “Приятно начать день в Ереване с чашки кофе. Летом, пока нет жары, а людей на улице не много, желательно выходить из дома рано утром. Приятно видеть, как город просыпается”, говорится в статье. Автор предлагает побывать на Каскаде, площади Республики, в Спортивно-концертном комплексе, посетить музей-заповедник Эребуни, послушать хорошую музыку в клубе “Малхас”, выпить качественное вино в винных кафе на ул. Сарьяна.

Издание рассказывает о других городах Армении: Гюмри, Ванадзоре, Дилижане, Севане с их живописными местами, историко-культурными памятниками, церквами, хачкарами.

Гюмри представлен как место, где сохраняется история. Для получения большей информации о городе рекомендуется посетить Музей народной архитектуры и городской жизни Гюмри. Дом-музей Мгера Мкртчяна упоминается отдельно. “Армению всегда отличало гостеприимство и вкусная кухня. Разнообразие блюд и бренди, вино не оставили никого равнодушным. Пожалуй, Армения никого еще не разочаровала”, говорится в статье.

Автор отмечает, что в последние годы в Ереване открылись рестораны, где также представлена сирийская кухня.

Что увезти с собой из Армении? Обозреватель рекомендует керамику, вино, деревянные нарды, шкатулки из обсидиана, ковры. “Это лишь малая часть сувениров, которые можно приобрести. Здесь также много талантливых художников. Их работы можно приобрести в небольших городских галереях, на вернисаже в Ереване или в парке Мартироса Сарьяна. Выставки бывают почти каждый день”, говорится в статье.