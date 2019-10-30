Стартует V Фестиваль современной музыки

Культура Октябрь 30, 2019 | Автор : admin

По инициативе Союза композиторов Армении 31 октября стартует V Фестиваль современной армянской музыки, который в этом году посвящен 150-летию Комитаса. В рамках проекта, который проводится совместно с ЮНЕСКО при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, состоятся 4 концерта.

Начало проекта ознаменуется концертом поминания и памяти. Он состоится 31 октября в Доме камерной музыки им. Комитаса. Прозвучат произведения Комитаса, а также композиторов Гагика Овунца, Степана Шакаряна, Юрия Арутюняна. На фестивалях Союза композиторов это своеобразная дань и традиция поминания армянских авторов, еще недавно живших и творивших рядом с нами. В этот день прозвучат также и произведения композиторов Давида Сакояна, Ерванда Ерканяна, Арсена Арутюняна, Артура Митиняна и Анны Закарян.

Второй концерт фестиваля состоится в концертном зале ВАБС 19 ноября. Прозвучат произведения Эдуарда Айрапетяна, Арама Ованнисяна, Зограба Паремузяна, Константина Петросяна, Мартина Улиханяна, Давида Баласаняна, Ованеса Манукяна. Спустя 2 дня, 21 ноября, в Доме камерной музыки состоится хоровый концерт. Прозвучат хоровые произведения Комитаса, а также Анны Азизян, Арменуи Карапетян, Ваграма Саркисяна, Ашота Казаряна, Арташеса Карталяна. На сцене будут хор “Арает” (художественный руководитель Таня Минасян) и Hi music band (художественный руководитель Ваге Айрапетян). Проект завершится 9 декабря. В Доме камерной музыки им. Комитаса камерный состав Национального филармонического оркестра Армении под руководством дирижера Рубена Асатряна исполнит произведения Михаила Кокжаева, Карена Ананяна, Нарине Зарифян, Анаит Костанян и Арпине Калининой, написанные для камерного оркестра. В течение вечера прозвучат также произведения композиторов Авета Тертеряна и Сергея Агаджаняна.

Начало концертов в 19:00. вход свободный.