Фальсифицировали официальные документы

Государство Октябрь 30, 2019 | Автор : admin

Служба национальной безопасности Армении в результате предпринятых широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий выявила случаи фальсификации и реализации официальных документов, дающих право использования должностным лицом должностных полномочий в корыстных целях вопреки интересам службы — совершения служебного подлога, очевидные случаи получения взятки в особо крупных размерах и дачи должностному лицу взятки в особо крупных размерах.

Как сообщили в пресс-службе СНБ Армении, согласно полученным фактическим данным, двое граждан Армении с января 2018 года по 2019 год, для реализации в период до 4 октября, подделывали официальные документы — талоны техосмотра и разрешения на эксплуатацию баллонов сжиженного газа, которые реализовывали иностранцам именно на территории учетно-экзаменационного отдела Еревана дорожной полиции РА. За свои “услуги” жулики брали, соответственно, по 15.000 и 5.000 драмов. В результате проведения оперативно-розыскного мероприятия на территории Ереванского учетно-экзаменационного отдела дорожной полиции РА, 4 октября они были задержаны сотрудниками СНБ.

В следственном департаменте СНБ РА 21 октября 2019 года было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА, ведется следствие.

Пресс-служба СНБ не сообщает имена лиц, совершивших должностные преступления и подлоги, но тем не менее приходится удивляться, какая жажда наживы подвигла их заняться противоправными действиями непосредственно на территории подразделения ДПА и какие благоприятные условия были для этого созданы.