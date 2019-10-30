Реформы должны стать зримыми для каждого гражданина РА

В минувший понедельник Национальное Собрание приступило к предварительному обсуждению проекта Государственного бюджета страны на 2020 год на совместных заседаниях постоянных парламентских комиссий. С пространной речью на первом заседании выступил премьер-министр Никол Пашинян, подробно представивший тенденции экономического развития страны, прогнозируемые экономические показатели, шаги правительства, направленные на поддержку нуждающихся слоев населения.

Планируем меньше — получаем больше

Премьер подчеркнул, что и бюджет на 2019 год, и его исполнение фактически отражают планы правительства. “В проекте бюджета на 2019 год прогнозировались темпы роста в 4,9% по прогнозу на 2019 год, но если мы посмотрим на наши экономические показатели за январь-сентябрь, то заметим, что ожидания экономического роста сегодня намного выше”, — отметил Никол Пашинян, подчеркнув, что и тогда речь зашла о том, что мы руководствуемся более консервативным сценарием, и это правильно.

Премьер заметил: мы обсуждаем и закладываем в основу бюджета не самый оптимистичный прогноз, а определенные консервативные прогнозы с тем, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность.

“Ту же проблему мы решили в 2018 году: бюджетный проект имел темп экономического роста 4,5%, но мы фактически обеспечили 5,2%. В целом, я думаю, что это правильный подход для обеспечения более устойчивой макроэкономической среды, — сказал глава правительства. — Думаю, что в этом отношении проводится правильная политика, особенно с учетом того, что за первые 10 месяцев 2019 года мы имели экономическую активность в 7,1 процента. Почти очевидно, что у нас будет экономический рост около 7%, но если посмотреть внимательно, увидим, что Министерство финансов оценивает возможные темпы экономического роста в этом году на уровне 6,3%, хотя Центральный банк оценивает 6,9%. То есть: 7 плюс-минус 0,1%. Хотел бы также обратить ваше внимание на рейтинги международных организаций: Международный валютный фонд, Всемирный банк, Азиатский банк развития — все пересмотрели свои оценки экономического роста в Армении, и все с тенденцией к росту”.

Премьер напомнил, что за первые 10 месяцев мы продемонстрировали 9,7% экономического роста в промышленном производстве, 4,4% в строительстве, 8,8% в товарообороте, 15,5% в сфере услуг и 5,7% в среднемесячной заработной плате, из которых 7,6% в государственном секторе, 4,6 процента в негосударственном секторе.

Имелись проблемы с экспортом

В нынешнем году имел место рост объемов экспорта — 7,9%, а в начале года у нас были проблемы в этой сфере — наблюдалось снижение на 3%. Но премьер не терял уверенности, что достигнем лучших показателей. “Важны также индекс потребительских цен и инфляция, которая составляет 1,6%. В целом, экономисты очень расстраиваются, когда инфляция высока, и столь же расстроены, когда она низка. Вот почему я думаю, что 1,6% — это показатель, который даст нашим уважаемым экономистам определенное чувство комфорта, по крайней мере, я надеюсь”, — сказал премьер.

Господин Пашинян коснулся и проблем сельского хозяйства. Дело в том, что в нынешнем году у нас 95,2 процента валового сельскохозяйственного продукта, что означает снижение на 4,8 процента. Премьер напомнил о возникших проблемах с импортом коньячного спирта. На протяжении многих лет РА импортирует коньячный спирт, что дало импортерам возможность демонстрировать не слишком достоверные показатели объемов закупок винограда. “Теперь механизм закрыт, а объемы заготовки винограда более четко выражены. Имеются и другие хорошие новости о сельском хозяйстве. Согласно предварительным оперативным данным за последние 10 месяцев, мы наблюдали 15-процентное увеличение экспорта сельхозтоваров растительного происхождения и 3,3-процентное увеличение — животноводческих”, — сказал он.

Доходы планируются 1 трлн 602 млрд

Представляя доходы и расходы проекта главного финансового документа будущего года, премьер заявил: ожидается 1 триллион 602 миллиардов доходов — рост на 27,4%, по сравнению с 2018 годом. “Почему по сравнению с 2018 годом? Я установил конкретные показатели роста бюджета в контексте революции, они, конечно, не совпадают в десятых долях, но, учитывая опыт этого года, надеюсь, что мы зафиксируем более серьезные показатели. С точки зрения затрат, это в точности соответствует идеям, о которых я говорил до и во время революции. Расходы выросли на 29,9 процента, что на 30 процентов больше, чем в бюджете. Очень важно констатировать рост в человеческом капитале, по сравнению с 2018 годом. Если честно, эти цифры впечатляют: рост бюджетных ассигнований на здравоохранение, по сравнению с 2018 годом, составит 33%, в сфере образования, науки, культуры и спорта — 41%, а в сфере труда и социальных вопросов — 21%”, — сказал премьер, коснувшись также ассигнований на оборонную сферу. В частности, запланировано увеличение бюджетных ассигнований в эту сферу на 25,3%, по сравнению с 2018 годом.

“Хотел бы напомнить, что у нас есть законодательное регулирование — военные расходы не должны превышать 4 процента ВВП, и мы должны оставаться в рамках этого. Но также важно отметить, что в сфере военных расходов в 2020 году у нас будут несколько иные расходы. Я уже делал заявления по этому вопросу и надеюсь, что в результате недавних изменений мы увеличим масштабы, ощутимые результаты борьбы с коррупцией, а также повысим уровень обороны и защиты страны”, — заявил Никол Пашинян, напомнив, что в результате корректировки Налогового кодекса с 1 января будущего года ожидается номинальное увеличение заработной платы примерно 200 000 граждан.

Политика в отношении зоны бедствия

Премьер напомнил, что правительство изменило политику в отношении зоны бедствия, и на 2020 год будет выделено 3 млрд драмов на решение жилищных проблем жителей зоны бедствия, государственные обязательства перед которыми де-юре зафиксированы. В настоящее время обсуждаются некоторые модели, часть которых будет протестирована уже в этом году.

“В целом, хотел бы еще раз подчеркнуть, что в проекте бюджета вы найдете некоторые консервативные подходы к темпам экономического роста, которые в свете наших политических и экономических амбиций могут фактически быть несколько ниже. В среднесрочной структуре расходов, принятой в этом году, мы заявили, что нашей политической целью является переход к модели с высокими темпами роста, и эта модель фактически установлена ​​на 2020-2022 годы. Мы надеемся достичь 7, 8 и 9 процентов экономического роста в этом секторе соответственно… Если честно, я считаю, что сегодня экономическая революция в Республике Армения набирает обороты, это реальность, и эту революцию теперь можно увидеть и невооруженным глазом. В Армению вкладываются колоссальные инвестиции. Конечно, наша самая большая задача — извлечь выгоду из запланированных объемов. Но также хотел бы отметить, что, хотя мы недовыполняем некоторые капитальные расходы, уже наблюдается существенное увеличение ощутимых фактических капитальных расходов, по сравнению с прошлым годом”, — сказал премьер, представив причины недостаточной эффективности капитальных расходов.

Премьер высказал недовольство нынешними темпами и качеством дорожного строительства.

Завершая свою речь, премьер сказал: “Будучи премьер-министром Республики Армения, я более чем когда-либо оптимистично настроен и уверен в развитии и будущем экономики Армении. Экономика Республики Армения набрала весьма хороший темп, и задача всех нас — сделать все, чтобы не только не сбавить этот темп, но и ускорить его. И добиться таких показателей, чтобы социально-экономические реформы в Армении продвигались быстрее, эффективнее, стали зримыми для каждого гражданина Республики Армения”.

Риски снижаются

Прогнозируется, что показатель долг правительства — ВВП в следующем году составит 49,2% — ниже, чем в нынешнем, заявил на предварительных бюджетных слушаниях министр финансов РА Атом Джанджугазян.

“Ожидается, что в этом году соотношение долг правительства — ВВП у нас будет 50%. Не исключено, что мы немного переоценили это и будем иметь даже меньше 50%. Даже по ожидаемому сценарию предполагается, что в следующем году у нас будет показатель долга правительства — ВВП, не превышающий 50%. Доведение долга до управляемого уровня было одной из целей налогово-бюджетной политики. Ожидается, что его абсолютным числом будет 7,3 млрд”, — сказал Джанджугазян, резюмировав: иными словами, риски не повышаются, а понижаются.

Заметим, что на сегодняшний день внешний долг Республики Армения составляет 7 млрд 51 млн долларов.

Что касается ожидаемой инфляции, то, по словам господина Джанджугазяна, средний показатель ее в ближайшее время составит около 2%.

По его же словам, также ожидаются некоторые изменения в области внешней торговли и услуг, с темпами роста экспорта на 10,9% и роста импорта на 6,8%. “Что касается прогнозов налоговых поступлений в 2020 году, то они достигнут 1 трлн 602 млрд драмов, что является улучшением на 0,3 процентных пункта”, — пояснил глава Минфина, добавив, что, с точки зрения доходов и расходов, предполагается дефицит в размере около 0,6%.

Джанджугазян также заверил, что кредитов, не связанных с той или иной конкретной целевой программой, не будет.

Предварительные бюджетные слушания продолжаются.