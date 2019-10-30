Активный гражданин

Общество Октябрь 30, 2019 | Автор : admin

Созданная несколько месяцев назад платформа Activecitizen.am дала гражданам возможность представить свои предложения о том, каким они хотят видеть свой город.

“Создание данной платформы было предвыборным обещанием мэра Айка Марутяна, которая направлена на обеспечение сотрудничества с гражданами, а в дальнейшем и проведение референдумов. Эта платформа предоставляет также возможность городским властям познакомиться с проблемами и предложениями граждан. Это первый подобный опыт на республиканском и общинном уровне”, — отметил начальник управления информации и по связям с общественностью аппарата мэрии Еревана Овсеп Кубатян.

Как сообщили в пресс-службе аппарата мэрии Еревана, для реализации данного проекта ежегодно из общинного бюджета планируется выделить 500 млн драмов. Максимальная стоимость каждого проекта может составлять 30 млн драмов.

За два месяца было получено почти 700 предложений: скейт-парк, поющие скамейки, солнечные батарейки для заряда устройств, спортивные игровые площадки, цифровые библиотеки, сортирующие мусор “умные” урны.

По словам Овсепа Кубатяна, 204 из полученных предложений, отвечающие правилам платформы, будут представлены на голосование общественности.

Ознакомиться с предложениями и проголосовать за них можно на сайте activecitizen.am. Около 4000 граждан уже зарегистрировано на сайте. За каждое предложение можно проголосовать лишь один раз. Право голоса имеют только ереванцы или, говоря на языке закона, те граждане, которые могут принимать участие в выборах в Совет старейшин Еревана.

По словам руководителя платформы Изабеллы Никогосян, впервые на государственном сайте использована технология blockchain и проверятся каждый голос гражданина.

Голосование продлится до 10 ноября. После подведения итогов будет ясно, какие предложения будут реализованы. Уже в 2020 году ряд предложений будет реализован. Activecitizen.am продолжит служить также платформой для проведения городских референдумов.