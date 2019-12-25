Нарек Саркисян арестован

Государство 25 декабря, 2019 | Автор : admin

Суд общей юрисдикции города Еревана удовлетворил ходатайство о возобновлении меры пресечения в отношении Нарека Саркисяна. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении.

В сопровождении сотрудников полиции 21 декабря Нарек Саркисян из Чехии был доставлен в Армению. 26 июня в Службе национальной безопасности Армении было возбуждено уголовное дело по признакам приобретения, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств и незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с целью сбыта или изготовления, или незаконного сбыта. 6 июля Нарек Саркисян был объявлен в розыск, 24 июля — в международный розыск. Различные подразделения полиции, а также Национальное центральное бюро Интерпола в Армении, в сотрудничестве с правоохранительными структурами ряда европейских стран и Интерполом, благодаря масштабным оперативно-розыскным мероприятиям 6 декабря в Праге обнаружили Нарека Александровича Саркисяна, объявленного правоохранительными органами РА в международный розыск.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.