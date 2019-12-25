Каждой стране по мегапроекту

Армения выразила готовность координировать проект ювелирного брэнда ЕАЭС

Объединенные евразийские брэнды могут стать мощным интеграционным фактором, способствующим реализации экспортного потенциала ЕАЭС в третьи страны. Именно такого вектора придерживаются в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), председатель Коллегии которой, Тигран Саркисян, ровно месяц назад в ходе Международной конференции по вопросам евразийской интеграции заявил, что каждой стране Союза предложено определить приоритетный проект, который она возьмет под свою координацию и контроль.

В этом смысле, по мнению главы ЕЭК, Армения может координировать реализацию ювелирного евразийского брэнда, Беларусь — курировать проект евразийской транспортной компании, Россия может встать во главе проекта евразийского цифрового офиса, а Казахстан — продвигать проект евразийского экспортного, или транзитного потенциала ЕАЭС.

Армения, судя по всему, уже окончательно определилась с предстоящей повесткой по реализации Евразийских мегапроектов. На днях по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге премьер-министр Никол Пашинян выступил с заявлением перед СМИ, отметив, что Армения выразила готовность координировать реализацию программы формирования ювелирного брэнда Евразийского союза.

Как ожидается, в основе создания евразийского ювелирного брэнда будет заложен принцип государственно-частного партнерства, который предполагает единые стандарты качества, систему контроля за участниками рынка, создание инфраструктуры для дистрибуции и маркетинговой стратегии продвижения брэнда. Организационной формой проекта станет Евразийское ювелирное бюро, которое планируется создать с участием крупных игроков рынка или ассоциаций пяти стран. Присутствие же государства в работе бюро будет в качестве наблюдателя. Так вот, Бюро совместно с ЕЭК предстоит разрабатывать стандарты евразийского брэнда и требования к его пользователям и участникам, круг которых неограничен, при условии, конечно, что они соблюдают установленные требования.

Однако основная идея проекта заключается в том, чтобы объединить и наладить кооперацию между ювелирами стран Союза с использованием их конкурентных преимуществ. В Армении, к примеру, это школа огранки и дизайна, а также практика работы за рубежом. В Беларуси — производственные мощности, в Казахстане — аффинаж драгоценных металлов и давальческое сырье, в Кыргызстане — давальческое сырье. Тем самым, единый евразийский брэнд в ювелирной сфере может стать мощным интеграционным фактором, способствующим реализации общего экспортного потенциала ЕАЭС в этой сфере и заодно позиционировать Союз в мировом масштабе.

В Евразийской экономической комиссии подсчитали, что с помощью объединенного евразийского брэнда объем экспорта ювелирных украшений вырастет до 1,3 млрд долларов. В этом смысле армянская сторона рассматривает также вопрос привлечения к процессу в том числе и представителей армянской диаспоры, среди которых много на сегодня ювелиров с мировым именем.