Ваагн АЙРАПЕТЯН: “Программа “Хачатурян и джаз” должна быть представлена за пределами Армении”

При поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА с 14 по 21 декабря прошел VII Международный фестиваль имени А.Хачатуряна, организованный Государственным симфоническим оркестром Армении. 18 декабря, в рамках Фестиваля имени Хачатуряна, в концертном зале “Арам Хачатурян” Государственный симфонический оркестр Армении представил концертную программу “Хачатурян и джаз”.

В джазовой обработке прозвучали известные произведения Арама Хачатуряна “Танец розовых девушек” и “Танец с саблями” из балета “Гаянэ”, Гимн Советской Армении, Андантино, Адажио Спартака и Фригии из балета “Спартак” и др. Авторы джазовых обработок произведений Хачатуряна — Ваагн Айрапетян, Армен Уснунц, Мартин Улиханян и Андраник Берберян. В качестве солистов на концерте выступили известные армянские джазмены: пианист Ваагн Айрапетян, саксофонист Армен Уснунц, а также исполнительница на теремине Сатеник Акопян-Улиханян. Концертом дирижировал Сергей Смбатян.

Программа “Хачатурян и джаз” пользуется большой любовью меломанов. Уже на протяжении нескольких лет концерты в рамках этой программы проходят при полном аншлаге. И в этом году билеты на концерт было полностью распроданы.

Успех программы “Хачатурян и джаз” Ваагн Айрапетян объясняет ее оригинальностью. “Мы стараемся постоянно обновлять программу: добавляем новые обработки. “Хачатурян и джаз” — это та программа, которая должна выйти за пределы Армении. Иностранная аудитория также должна услышать Хачатуряна в таком исполнении. Это программа, имеющая высокую планку”, — сказал Ваагн Айрапетян.

По мнению же Армена Уснунца, в основе программы “Хачатурян и джаз” лежит величественная музыка Арама Хачатуряна и небольшая интрига — джазовые интерпретации произведений Хачатуряна, которые очень интересуют слушателей и побуждают прийти в концертный зал, чтобы услышать, как получилась эта интересная инициатива. По словам г-на Уснунца, тот факт, что билеты хорошо раскупаются, свидетельствует о том, что программа успешна.