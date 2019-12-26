Премьер-министр доволен итогами года

Государство, Экономика 26 декабря, 2019 | Автор : admin

Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства коснулся годовых экономических показателей и подчеркнул, что год завершаем в довольно хорошем настроении.

“Вчера статистический комитет опубликовал экономические показатели за ноябрь и за 11 месяцев. Нужно констатировать, что ноябрь стал рекордным в плане экономических успехов. Показатель экономической активности в ноябре составил 10,1%. Очень важно, что по показателям ноября мы имеем рост экспорта в 25,7%, торговый оборот вырос на 11,9%, объем услуг — на 11,6%, строительство — на 4,8%”, — сказал премьер, добавив, что по данным за 11 месяцев этого года показатель экономической активности составил 7,5%, рост промышленности — 9,3%, рост экспорта – 9%.

“Это действительно довольно хорошие показатели. Они констатируют, что та идеология, которую мы заложили в основу экономического развития, реально работает в Республике Армения”, — отметил премьер-министр.

Как сообщает «Арменпресс», министр экономики Тигран Хачатрян добавил, что за 11 месяцев у нас вырос и экспорт коньяка — на 27%. “Это очень важно, поскольку напрямую обеспечивает развитие сельского хозяйства. Мы считаем, что развития в этом направлении продолжатся и в ближайшие годы, особенно учитывая, что экспорт вин за 11 месяцев вырос на 55%, а экспорт фруктовых вин вырос на 75%. Это новое развитие в нашей экономике. Экспорта продукции растительного происхождения вырос на 18,5%. У нас очень большой рост экспорта огурцов и клубники. Рост экспорта шоколадной продукции составил около 15%. Мы считаем, что подведем итоги года с 7,5-процентным экономическим ростом, а рост экспорта составит 10%”, — заключил министр экономики.