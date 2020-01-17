15 января исполнилось 225 лет со дня рождения великого поэта, дипломата и подвижника Александра Сергеевича Грибоедова. Со стороны сообществ литераторов, преподавателей вузов и школ, дипломатов, этнокультурных, библиотечных и других организаций России, Армении, Грузии, Ирана, различных площадок и структур мировой армянской диаспоры нынешний год провозглашен Международным “Годом Грибоедова”.

Как сообщила “РА” ответственный секретарь Оргкомитета Международный “Год Грибоедова”, пресс-секретарь Российского центра науки и культуры, Елена Шуваева-Петросян, в “Год Грибоедова” запланированы самые разные мероприятия гуманитарно-культурного характера, отражающие его великий вклад и наследие в историю и культуру различных народов и регионов.

Инициатором и куратором “Года Грибоедова” является ряд петербургских организаций, вузов, библиотек и др. сообществ, при взаимодействии с властными и иными заинтересованными структурами.

В день рождения Грибоедова, 15 января, юбилей писателя отметили памятными мероприятиями у его памятников в Санкт-Петербурге, Москве, Тбилиси, Нижнем Новгороде.

В столице Грузии коллектив Русского театра им. Грибоедова и русскоязычные писатели посетили могилу писателя, возложили цветы, после чего отправились в церковь, где была отслужена панихида. Кстати, в конце года в Тбилисском Русском театре будет представлена новая постановка “Горе от ума”.

В Ереване представители посольства России в Армении и Российского центра науки и культуры совместно с русскоязычными писателями, журналистами, молодыми активистами, Объединением патриотичной молодежи, а также студентами и преподавателями Института востоковедения Российско-Армянского университета возложили цветы к памятнику А.С.Грибоедову в центре города рядом с кинотеатром “Россия”. Церемония возложения цветов и выступления состоялись и в парке Российско-Армянского (Славянского) университета, где в прошлом году был установлен бюст писателя.

Также 18 января в библиотеке им. А.С.Грибоедова Санкт-Петербурга состоится мероприятие “Памяти А.С.Грибоедова с “грузино-армянским” акцентом”, а уже 11 февраля, на площадке Университета им. А.С.Пушкина в “Царском Селе” состоится Конференция, посвященная памяти, вкладу, наследию в историю и культуру различных народов А.С.Грибоедова. Конференция будет веб-корреспондироваться с Российско-Армянским (Славянским) университетом. Проговаривается и веб-связь с вузом Степанакерта. Конференция продолжится на следующий день, в “Доме писателя” Санкт-Петербурга. А вот Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А.С.Грибоедова “Хмелита” (Смоленская область) в сотрудничестве с Ереванским государственным университетом языков и социальных наук им. В.Я.Брюсова при поддержке Российского центра науки и культуры в Ереване 11 февраля проведет “круглый стол”, флешмоб у памятника писателю с декламацией, а также выставку “Музей “Хмелита” в гостях у музея Брюсова в Ереване”.

Памятные мероприятия также состоятся и планируются в городе Армавир Краснодарского края, в республиках Дагестан, Чечня и других регионах, а в Армении, помимо столицы, еще и в Гюмри, Ванадзоре, селе Грибоедово.

Александр Сергеевич Грибоедов (15.01.1795, Москва -11.02.1829, Тегеран) — великий русский поэт и дипломат, драматург, пианист и композитор. Посол, статский советник на службе в МИД Российской империи. А.С.Грибоедов был также боевым офицером, заслужившим в Шушинской и Ереванской “баталиях” военные награды. Приказ, зачитанный в день взятия Ереванской (Эриванской) крепости 1.10.1827г. командующим фронтом генерал-адъютантом Сипягиным перед русскими войсками и армянскими отрядами, был составлен лично Грибоедовым: “Россия будет вам признательна, что поддержали ее величие и могущество”.

Отмечая, в частности, участие армянских ополченских дружин, подчеркивалось, что они “во многих случаях оказывали готовность жертвовать собой для службы… и приобрели по сему несомненное право на благодарность соотечественников и правительства” Гюлистанский (в 1813г., нарушенный Ираном) и Туркманчайский (1828г.) мирные договоры между Россией и Персией с окончанием войны 1826-1828гг. упрочили положение России в Закавказье, ослабив позиции Великобритании в Иране и обеспечив на Кавказе геополитическое равновесие. Большое влияние на результаты переговоров оказал А.С.Грибоедов (редактор протоколов), внесший важные уточнения в текст мирного договора, в частности, касающиеся условий переселения и амнистии населения пограничных регионов. Им же был составлен и отредактирован окончательный текст проекта договора. В документе провозглашался мир между Россией и Ираном (Персией). Статья 1 договора гласила: “Отныне на вечные времена пребудет мир, дружба и совершенное согласие между Е.В. императором Всероссийским и Е.В. шахом персидским, их наследниками и преемниками престолов, их державами и обоюдными подданными”.

Новая граница между Россией и Персией устанавливалась по реке Аракс. К России отошли Ереванское и Нахичеванское ханства (Восточная Армения). Правительство Ирана обязалось не препятствовать переселению армян в Армянскую область, созданную на территории этих ханств, что способствовало объединению армянского народа в составе Российской империи. Также к России отошла крепость Аббас-Абад с прилегающей к ней территорией. Подтверждалось исключительное право России держать военный флот на Каспийском море.

Примечательны исторические справки о том периоде, в частности, касаемые героизма населения крупнейшего города Карабаха — Шуши, которое выдержало жесточайшую осаду, вызывая на себя огонь более пятитысячной персидской армии, отлучив ее от активных боевых действий.

Так в документальном историческом издании “Утверждение русского владычества на Кавказе” об обороне Шуши написано следующее: “К счастью, на помощь нам явились армяне из числа шушинских жителей, и 1500 человек их, вооруженных солдатскими ружьями, стали на стены, значительно усилив собою оборону. Армяне помогали нам чем могли. Некто Барутча Погос, зная, что в крепости нет пороха, вызвался безвозмездно приготовлять его в количестве от 20 до 30 фунтов в день; другие приготовляли картечь или переливали старые ядра; сельчане отдали весь скот, от пяти до шести сот голов, на общее пропитание… По ночам армяне, нередко под огнем персидской батареи, перемалывали наше зерно. Аббас-Мирза неоднократно пытался взять ненавистное ущелье, но все его усилия разбивались о стойкость армян, которые под предводительством своих старшин Сафара и Ростома Тархановых, не только отражали врагов, но время от времени и сами тревожили персиян своими набегами. Даже женщины этой деревни являлись героинями, и одну из них, по имени Хатан, знал в то время весь Карабаг/Арцах”

Наряду с мирным договором был подписан “Акт о торговле”, по которому российские купцы получали право свободной торговли на всей территории Ирана. Победный мир, в том числе, позволил вернуть в пределы Российской империи 50-90 тысяч русских и армян, ранее насильно переселенных в Персию.

В том же 1828 году в освобожденной Ереванской крепости, состоялась первая в России постановка бессмертной пьесы “Горе от ума” в присутствии ее автора — А.С.Грибоедова. Это событие, обозначенное текстом на русском и армянском языках на памятной плите в Ереване, является одним из многочисленных памятных знаков, мест и сооружений на территориях Армении и Арцаха и отражает тысячелетнюю дружбу и союзнические отношения братских народов России и Армении.