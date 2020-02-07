Школам Армении — новые книги!

Российский центр науки и культуры в Ереване (РЦНК) и его филиал в Гюмри запустили акцию “Книги — школам Армении!” В течение 2020 года различным образовательным учреждениям Армении будут переданы в дар более 12 000 экземпляров книг на русском языке в рамках государственной программы Российской Федерации “Развитие образования”. Это учебники и учебные пособия по русскому языку, литературе и другим предметам, а также художественная литература российских авторов.

Проект стартовал в Армении 31 января в Ереванской основной школе №69 имени А.Д.Сахарова, 4 февраля новые книжки получила основная школа №9 имени Рафаэла Патканяна города Вагаршапат Армавирской области. Ну, а в минувшую среду в рамках акции “Книги — школам Армении!” подарки получила средняя школа села Димитров Араратской области. Делегация РЦНК преподнесла в дар школе более двухсот книг.

Школа в селе Димитров особая — интернациональная: здесь вместе с армянскими ребятишками учатся русские и ассирийцы. Некогда русская школа им. В.Маяковского, с обретением независимости, сохранила русский сектор обучения. Гостей из Российского центра науки и культуры в Ереване в школе встречали хлебом и солью: учащиеся подготовили небольшое литературно-музыкальное выступление, продемонстрировав хорошее знание русского языка, песен и танцев, а также любовь к печатному слову.

Заместитель директора по воспитательной работе школы Нарине Мхитарян вручила благодарность от коллектива школы, учеников и родителей директору РЦНК в Ереване Сергею Рыбинскому и заместителю начальника отдела русского языка Соне Сараджян. Подарок гостям приготовил и один из учеников школы — напоминающий о России красивый пейзаж с березками.

Директор средней школы села Димитров Кристина Арутюнян поблагодарила РЦНК за поддержку, помощь и внимание. “Надеюсь, наше сотрудничество продолжится и впредь и будет очень плодотворным. Оно уже дает хорошие плоды. То, что вы делаете для нашей школы, очень важно. И я надеюсь, что и в будущем мы будем дружить как добрые друзья”, — сказала директор.

В свою очередь, руководитель РЦНК в Ереване Сергей Рыбинский, поблагодарив за теплый прием, отметил: “Очень приятно, когда тебя встречают и говорят на прекрасном русском языке — сразу понимаешь, какое отношение к языку, это для нас важно и ценно. Учебников для школ не хватает, но мы стараемся, чтобы год от года подаренных книг становилось все больше, и как видим — результат налицо. Так исторически сложилось, что в дмитровской многонациональной школе русский является языком общения. И мне хотелось бы, в первую очередь, пожелать ребятам, чтобы вы стали достойными гражданами такой замечательной страны, как Армения, и никогда не забывали, что у нее есть такой друг, как Россия”.