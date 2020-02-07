Грузия снова митингует

С открытием весенней сессии парламента грузинская оппозиция опять вышла на улицу. 5 февраля состоялся первый пикет перед парламентом. Активисты решили устроить “коридор позора” депутатам правящей партии “Грузинская мечта”. Пытались блокировать все входы в парламент.

Сотрудники правоохранительных органов поначалу наблюдали за происходящим, однако позже им пришлось вмешаться и оттеснить митинговавших, чтобы парламентарии смогли попасть на работу. “Мы не дадим возможность правящей партии спокойно продолжать работу в парламенте тогда, когда они украли у народа право выбора. Они должны выполнить свое обещание, которое в свое время дали, а потом от него отказались. Нам нужны честные выборы, которые определят дальнейшую судьбу”, — заявил депутат парламента Грузии от оппозиции Давид Бакрадзе.

Между тем депутаты от правящей партии обсуждали законопроекты, которые накопились за время парламентских каникул, и вице-спикер парламента Мамука Мдинарадзе призвал оппозицию тоже прийти и начать законотворческую деятельность. “Грузинская мечта” готова вести переговоры с оппозицией, но они не хотят нас слушать. Им нужны беспорядки, хаос, дестабилизация. Ничего пересматриваться не будет. Дата выборов назначена, и последнее слово за избирателями. Они должны решить, за кого голосовать”, — сказал он.

Оппозиция же анонсирует широкомасштабные акции протеста как в Тбилиси, так и в регионах. Лидеры оппозиции заявляют, что у них есть конкретный план действий, чтобы вынудить правящую партию “Грузинская мечта” пойти на уступки и назначить выборы по пропорциональной системе. Дата выборов уже известна — это конец октября 2020 года, и внести какие-то изменения в избирательный кодекс уже никто не сможет. По времени не получится. Это знают и в правящей партии. Задача “Грузинской мечты” сейчас сохранить стабильность. А оппозиция старается повысить градус политических страстей.