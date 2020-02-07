Госсодействие по принципу равной конкуренции

Отныне весь объем предоставленного со стороны госструктур содействия будет аккумулироваться в отдельном электронном реестре, что позволит на любом этапе понять, по каким направлениям, в каких сферах и конкретно каким хозсубъектам была оказана та или иная помощь государства. На сегодня, как пояснил в беседе с нами председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) Гегам Геворкян, у нас нигде нет обобщенной информации, сколько за последние годы было предоставлено средств в виде госсодействия отдельным хозсубъектам.

Теперь же понятие “госсодействие” станет публичной сферой и не потребуется, как сейчас, строго следить за правительственными заседаниями, чтобы понять, кто и в каком количестве получил определенные льготы для осуществления своей деятельности. Подобный расклад, по словам нашего собеседника, позволит понять, по каким сферам было более всего направлено средств в виде госсодействия, а какие оказались вне зоны внимания, в связи с чем, возможно, есть необходимость усилить поддержку уже в этом сегменте. Плюс обеспечить равные конкурентные условия для хозсубъектов.

“Наше ведомство имеет определенные полномочия также и в сфере государственных закупок и госсодействия. В прошлом году, к примеру, у нас были случаи, когда хозсубъекты подали жалобу на госучреждения, и эти заявления были приняты на рассмотрение. Причем в трех случаях решения были вынесены в пользу хозсубъектов: два из них в сфере госзакупок, третье — по недобросовестной конкуренции. Главный месседж, который мы хотим послать предпринимателям, в том, что деятельность госструктур тоже может подлежать административному обжалованию, и мы готовы решать возникшие в этом направлении проблемы хозсубъектов”, — отметил глава ГКЗЭК.

Наряду с этим соответствующими поправками в Законе “О защите экономической конкуренции” предусматривается также, что лица, получившие содействие от государства, будут обязаны предоставлять всю необходимую информацию о направлениях использования государственных средств и налоговых льгот. Основная цель этих законодательных изменений, по словам нашего собеседника, сводится к обеспечению защиты экономической конкуренции в Армении и исключению протекционизма при оказании хозсубъектам содействия со стороны государства.

“Возьмем, к примеру, деятельность гослабораторий, действующих в сфере, где работают и аналогичные частные лаборатории. Если государство выдает гослабораториям имущество, деньги на фонд заработной платы работников, расходы на коммунальные платежи и пр., то здесь должны соблюдаться равные условия и для остальных участников этой области. То есть выданные государством средства необходимо учитывать в расходах этих гослабораторий, чтобы они отражались и в стоимости их услуг. В противном случае они смогут оказывать свои услуги гораздо дешевле частных компаний, работающих в этой сфере, и конкурировать с ними никто не сможет. Поэтому мы со своей стороны говорим, что весь процесс оказания госсодействия должен проводиться с обеспечением равных конкурентных условий для всех игроков”, — изложил суть дела г-н Геворкян.

Первые в ЕАЭС

Само понятие “государственное содействие” также получило свое законодательное уточнение. Под ним понимается оказание государством помощи физическим и юридическим лицам или группам лиц в виде как субвенций или кредитов, так и предоставления определенных налоговых льгот. При этом, как отметил руководитель ГКЗЭК, новыми законодательными регулированиями не ставится вопрос — оказывать или нет госсодействие. Просто предварительно будет анализироваться, не нарушается ли при предоставлении налоговых льгот, освобождении от выплат таможенных пошлин и иных видов госсодействия одному хозсубъекту принцип конкурентоспособности для остальных. Или, к примеру, государством был предоставлен некой организации госкредит по низким процентным ставкам, что позволило ей импортировать какие-то товары по льготным условиям. Тем самым последняя оказалась в более привилегированных условиях, нежели остальные компании. Это и есть, по словам г-на Геворкяна, яркий пример недобросовестной конкуренции, которую отныне надо выявлять и запрещать. Госкомиссия по защите экономической конкуренции со своей стороны будет проводить мониторинг в этом направлении, занимаясь изучением, а также принятием решений по нарушениям антимонопольного законодательства в результате получения государственного содействия.

Действующими ранее законодательными регулированиями также были указаны запреты и ограничения по подобным случаям. Но, поскольку само понятие “госсодействие” было нечетким, плюс механизмы контроля не уточнены, то в результате и появилась необходимость законодательных поправок. За основу были взяты рекомендации Европейского Союза и Всемирного банка. При этом, как указал глава ГКЗЭК, Армения является первой на территории ЕАЭС страной, принявшей законодательные регулирования в этом направлении, и может взять на себя лидирующую роль, ведя за собой остальные государства Евразийского экономического союза.