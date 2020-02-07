Памяти легендарной певицы

Культура 07 февраля, 2020 | Автор : admin

Участок от улицы Леонида Азгалдяна в центре Еревана до Каскада — от Верин Антараин 19а до 122, будет назван в честь Народной артистки СССР, Героя Социалистического Труда, Лауреата Сталинской премии третьей степени Гоар Гаспарян.

Соответствующее решение будет принято на первом в нынешнем году заседании Совета старейшин Еревана, намеченном на 11 февраля.

Гоар Гаспарян — великая советская певица, обладательница уникального колоратурного сопрано. Она знаменита исполнением практически всех классических оперных женских партий, в Советском Союзе словосочетание “поет Гаспарян” стало синонимом женского оперного исполнения.

В двадцатипятилетнем возрасте Гоар Гаспарян, в 1949 году, стала солисткой Армянского театра оперы и балеты имени Спендиарова, в котором исполняла главные партии в двадцати трех операх.

Помимо оперных выступлений, легендарная певица активно гастролировала по республикам СССР и другим странам (США, Англия, Франция, Япония и многие другие). Ее сольные концерты, включали произведения множества величайших композиторов.