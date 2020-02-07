США прекратили совместную с Турцией программу по полетам беспилотников

Власти США приняли решение приостановить на неопределенное время совместную с Турцией секретную программу по совершению американскими беспилотниками разведывательных полетов над территориями, где располагаются вооруженные формирования сирийских курдов, передает со ссылкой на четыре источника из американской администрации агентство Reuters.

По его данным, ранее разведывательные полеты совершались невооруженными американскими беспилотниками с военной базы Инджирлик, используемой военно-воздушными силами Турции и США. Со стороны Министерства национальной обороны Турции и Пентагона не удалось получить официального подтверждения о приостановке программы, уточняет агентство.

Как информирует агентство, США приняли такое решение после того, как в октябре 2019 года Анкара начала в Сирии (к востоку от реки Евфрат) трансграничную операцию “Источник мира”.