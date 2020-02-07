Президент обратился в Конституционный суд

Президент Армен Саркисян обратился в Конституционный суд с просьбой решить вопрос о соответствии Конституции РА двух представленных ему на подпись законов, принятых Национальным собранием 22 января 2020 года.

“Принятые 22 января 2020г. со стороны НС и представленные на подпись Президенту Республики Законы “О внесении изменений и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения” и “О внесении дополнения в Закон “О банковской тайне” очевидно проблемные с точки зрения Конституции. Президент Республики не подписал эти законы и с соответствующими правовыми обоснованиями и доводами обратился в Конституционный суд, с просьбой решить вопрос их соответствия Конституции”, — говорится в объявлении, опубликованном на сайте Президента Республики.