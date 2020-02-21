Азербайджан продолжает плодить монстров

16 лет прошло со дня зверского убийства в Будапеште армянского офицера

19 февраля 2004 года воспитанные в толерантности и миролюбии европейцы были потрясены — в сердце Европы объявился монстр, нанесший 16 ударов топором мирно спящему человеку. Монстром оказался азербайджанский военнослужащий Рамиль Сафаров, которого, на нашу беду, Баку отправил в столицу Венгрии на курсы английского языка в рамках программы НАТО “Партнерство во имя мира”. К сожалению, на эти курсы были приглашены и армянские военнослужащие, в том числе Гурген Маргарян.

Сильно сомневаюсь, что до судебно-медицинской экспертизы НАТО могло предположить, что офицером в Азербайджане может стать некто с 4-классным образованием и соответствующим уровнем интеллекта, имеющий “характер эпилепторной личности, антисоциалный, управляемый, живущий по своим законам, легко поддающийся чужому влиянию”. Та же экспертиза свидетельствует, что Сафаров “свой поступок, а также расистский взгляд на происшедшее считает правомерным.., возникает желание обратить на себя внимание как на национального героя”. Тут уже возникает другой вопрос — почему именно такого военнослужащего Баку отправил в Будапешт?

Монстра тщательно готовили. Если не к конкретно этому убийству, то к подобного рода. Готовили, денно и нощно вселяя в него и ему подобных ненависть к армянам, прославляя тех, кто убивал армян, причем по-зверски изощренно. Примеров не счесть, начиная с “сумгаита”, “кировабада”, “баку”, кончая преступлениями в Шаумяне, Геташене и других районах Арцаха. А убивать его учили в Турции. Из показаний Сафарова: “Убивать людей разными инструментами меня научили в Турции. …После теоретических занятий практику мы проходили сорокопятидневную спецподготовку на Кипре“ (на оккупированной Турцией северной части Кипра — Г.М.).

Власти Венгрии приговорили вызывающего у всех, даже у венгерского защитника, отвращение монстра к пожизненному заключению без права на помилование в течение 30 лет. Приговор был зачитан 3 апреля 2006 г. Однако уже в августе 2012 года Сафаров был экстрадирован из Венгрии в Азербайджан. По всей видимости, в обмен на предложение, от которого официальный Будапешт не смог отказаться. Венгерские власти заверяли, что Азербайджан обещал, что Сафаров будет весь свой срок отбывать в тюрьме. Но по возвращении на родину монстр был сразу же помилован по указу президента АР Ильхама Алиева, освобожден, повышен в звании — до майора с выплатой зарплаты за 8 лет, проведенных в заключении в Будапеште, награжден квартирой и статусом национального героя. Представители официального Баку, лидеры азербайджанской оппозиции как карманной, так и реальной, даже омбудсмен Азербайджана приветствовали освобождение убийцы, заявля что “Р. Сафаров должен стать примером патриотизма для азербайджанской молодежи”.

Международное сообщество осудило героизацию убийцы. Нельзя героизировать Рамиля Сафарова, совершившего убийство, заявил, в частности, генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд: “Сафаров был осужден за убийство и приговорен к пожизненному заключению в Венгрии. 31 августа он был экстрадирован в Азербайджан и немедленно помилован. Я бы не хотел комментировать правовые процедуры, но нахожу неприемлемым то, что осужденный преступник принимается как герой. Я отвергаю перспективу мира, моральный кодекс которого начинает увядать, мира, в котором отвергается уважение к человеческому достоинству. Это не та Европа, которую мы бы желали оставить будущим поколениям. Я осуждаю подобное возношение преступления и призываю всех постараться возвеличить уважение к человеческой жизни и нашим ценностям, которые всегда проповедовались Советом Европы”. Глава Европейского парламента Мартин Шульц отметил недопустимость злоупотребления Конвенцией о передаче осужденных в политических целях. “То, что Азербайджан нарушил свое обещание, — это неприемлемо и должно быть осуждено”, — отметил 5 сентября глава МИД Венгрии Янош Мартони, комментируя помилование Сафарова.

Однако то же международное сообщество с непонятным безразличием относится к тому, что официальный Баку своей армяноненавистнической политикой продолжает плодить монстров и убийц. Достаточно вспомнить зверское убийство пожилых жителей села Талиш в дни агрессии Азербайджана против Арцаха в апреле 2016 года, обезглавливание азербайджанскими военными армянских военнослужащих с последующей демонстрацией отрезанных голов в селах и восторженными похвальбами в убийстве армян, а также жестокое убийство азербайджанскими диверсантами несовершеннолетнего жителя Карвачара (Арцах) Смбата Цаканяна в июле 2015г. Надо ли напоминать, что убийцы получают соответствующие награды от президента Азербайджана?..

Представитель интересов правопреемников Гургена Маргаряна в Европейском суде по правам человека, адвокат Сирануш Саакян полагает, что в марте ЕСПЧ огласит свой вердикт. По ее словам, дело находится на заключительном этапе. “По части Азербайджана мы попросили, чтобы суд зафиксировал нарушение права на жизнь. Акцентируется то, что Азербайджан, помиловав преступника, обеспечил его безнаказанность. Мы также задали вопросы о том, что помилование и предоставление таких привилегий преступнику было обусловлено убийством на национальной почве. Это очень важный вопрос. В результате этого мы должны добиться констатации антиармянской дискриминации со стороны международной судебной инстанции, показав, что ответственным за это является Азербайджан как государство”, — сказала она, подчеркнув, что они будут последовательны в исполнении решения суда Венгрии, то есть убийца Рамиль Сафаров будет отправлен обратно для отбывания наказания.