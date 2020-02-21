Государство 21 февраля, 2020 | Автор : admin

Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян заверяет, что образовательные учреждения не будут вовлечены в политические процессы. Власти докажут это делом, заявил он в беседе с журналистами.

“В Армении уже состоялись несколько выборов, и у нас нет никаких фактов, что какое-либо учебное заведение или его руководство каким-то образом были вовлечены в эти процессы. В любом случае, для того, чтобы обезопасить себя от прежних неприятных ситуаций, мы с ЦИК разработали циркуляр и отправили в учебные заведения, чтобы наши коллеги знали свои права и обязанности”, — сказал министр.

По его словам, в обществе нет атмосферы нетерпимости и ненависти.

“Мы можем выйти на улицу, побеседовать с людьми и убедиться, что этого почти нет. Эта ненависть между армиями фейков в социальных сетях”, — сказал Араик Арутюнян.