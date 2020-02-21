Обсуждены вопросы сотрудничества

Регион 21 февраля, 2020 | Автор : admin

Министр финансов РА Атом Джанджугазян 19 февраля принял руководителя делегации Европейского Союза в Армении, посла Андреа Викторин, сообщили в Министерстве финансов Армении.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества с ЕС, в том числе ход реализуемых в Армении при содействии ЕС программ и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Атом Джанджугазян отметил важность активного участия ЕС в процессах реформ правительства Армении, в частности, содействия, оказываемого посредством различных инструментов. Коснувшись нынешних реформ управления государственными финансами, глава ведомства отметил важность накопленного ЕС опыта в этой сфере и необходимость его обмена с армянской стороной. Говоря о реализуемых ЕС программах и акцентируя их эффективную реализацию, он, в частности, отметил, что первостепенное значение имеют идеи и конечный результат осуществляемых программ.

Посол ЕС выразила готовность продолжать содействие ЕС осуществляемым в Армении реформам. В то же время она высоко оценила значительный прогресс, зафиксированный в рамках стратегии системы управления государственными финансами РА, в частности, принятие правительством Армении Стратегии управления государственными финансами в 2019-2023гг. Стороны подчеркнули также значение конференции, организованной в январе 2020г. для организаций-доноров, выразили готовность продолжить активное взаимодействие по всем направлениям двустороннего сотрудничества.