Предоставляют печи и топливо в брикетах

Общество 26 февраля, 2020 | Автор : admin

В рамках программы “Тепло — Армения” социально необеспеченные, многодетные, живущие в домиках-времянках семьи в Гюмри обеспечиваются рентабельными печами и экологически чистыми топливными брикетами. Проект реализуется армянской благотворительной общественной организацией Caritas Armenia при финансовой поддержке Caritas Austria.

Помимо социальной составляющей, в программе также рассматриваются экологические проблемы.

“Бенефициарами являются семьи, которые используют любой из предметов в своем доме в качестве топлива — от одежды до пластика, полиэтиленовых мешков, которые вызывают загрязнение воздуха. Сжигание соломенных брикетов вместо древесины не только экологично, но и дешевле. Брикеты в настоящее время поступают из Котайкской области, но есть цель — привлечь как можно больше бенефициаров в проект, наладив собственное производство”, — сказал руководитель проекта Армен Мартиросян.

Проект пилотный, но в зависимости от ее эффективности программа может продолжаться и стать регулярной.