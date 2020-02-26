Предоставляют печи и топливо в брикетах

26 февраля, 2020  |   Автор :   |   Общество

В рамках программы “Тепло — Армения” социально необеспеченные,  многодетные, живущие  в домиках-времянках семьи в Гюмри обеспечиваются рентабельными печами и экологически чистыми топливными брикетами. Проект реализуется армянской благотворительной общественной организацией Caritas Armenia при финансовой поддержке Caritas Austria.

Помимо социальной составляющей, в программе также рассматриваются экологические проблемы.

“Бенефициарами являются семьи, которые используют любой из предметов в своем доме в качестве топлива — от одежды до пластика, полиэтиленовых мешков, которые вызывают загрязнение воздуха. Сжигание соломенных брикетов вместо древесины не только экологично, но и дешевле. Брикеты в настоящее время поступают из Котайкской  области, но есть цель — привлечь как можно больше бенефициаров в проект, наладив  собственное производство”, — сказал руководитель проекта Армен Мартиросян.

Проект  пилотный, но в зависимости от ее эффективности программа может продолжаться и стать регулярной.


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