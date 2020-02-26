Революционный подход к озеленению

Общество 26 февраля, 2020 | Автор : admin

В сфере озеленения города в Ереване отныне будут применяться революционные подходы. В столице планируется посадить 300-500 тысяч цветущих кустарников, которые будут поглощать пыль и шум. В 2020 году впервые начнется процесс сортировки мусора: пластика, стекла, бумаги и опасных отходов (экраны, батареи, ноутбуки, двигатели).

В беседе с АРМЕНПРЕСС исполняющий обязанности директора организации “Озеленение и охрана окружающей среды” мэрии Еревана Армен Бегоян представил сущность деятельности структуры, рассказал о планах на 2020 год и увеличивающихся штатах.

“В Ереване прибавится еще 500 рабочих мест с зарплатой выше обычной в 2,5 раза.

В конце декабря 2019 года решением Совета старейшин Еревана была создана организация “Озеленение и охрана окружающей среды” мэрии Еревана, штатное расписание которой было утверждено 15 января 2020 года. Мэрией ей было выделено 3 млрд 4 млн драмов, из которых 2 млрд 200 млн драмов на зарплату сотрудников. Часть ее бюджета будет направлена на сортировку мусора и озеленение города.

В организации будет работать около 1000 сотрудников. Ранее эту работу выполняли действующие при 12 административных округах ЗАО, учредителем которых была мэрия Еревана. Городские власти в этом году посчитали все это лишними расходами — была создана единая организация. Таким образом, делается и большая экономия денежных средств. Внешнее оформление города, связанное с озеленением, будет осуществляться из одного места и профессиональной командой. В ЗАО, действующих при 12 административных округах, которые на данный момент находятся на этапе ликвидации, в общей сложности, было 500 сотрудников, сейчас мы их основную часть вновь принимаем на работу и увеличиваем штаты еще 500 сотрудников.

90% из 1000 работников будут рабочими-садовниками, мастерами, зарплата которых будет на 30-40% выше, чем раньше. Зарплата садовников будет в размере 150 тысяч драмов, мастеров (лесорубов, сварщиков) — 200 тысяч драмов. В нашей команде будут работать декан агрономического факультета Национального аграрного университета Армении, заведующий кафедрой, группа других специалистов сферы. Главным дендрологом назначена Арцвик Григорян.