Спикер пригласил наблюдателей

Государство 26 февраля, 2020 | Автор : admin

Председатель НС РА Арарат Мирзоян направил председателям Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европарламента приглашения для осуществления наблюдательской миссии на референдуме по изменению Конституции РА. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Для осуществления наблюдательской миссии за процессом референдума 5 апреля я направил приглашения председателю ПА ОБСЕ Георгию Церетели, председателю МПА СНГ Валентине Матвиенко, председателю ПАСЕ Генрику Даймсу и председателю Европарламента Давиду Сасоли”, — написал Мирзоян.