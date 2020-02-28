В лидерах по темпам роста

Опубликованный на днях аналитический обзор Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) об основных социально-экономических показателях ЕАЭС за 2019 год приятно удивил своими результатами. Дело в том, что по темпам роста многих показателей Армения оказалась лидером среди остальных стран Евразийского союза.

Так, уровень ВВП нашей страны в течение января-декабря прошлого года вырос на 7,5%, в то время как тот же показатель в России и Беларуси составил 1,1%, Казахстане — 4,3%, а в Кыргызстане — 6,2%. В целом же рост Валового внутреннего продукта в ЕАЭС вырос на 1,4%, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Увеличение наблюдалось и в плане объемов промышленного производства во всех странах-членах Союза. Объем промпроизводства ЕАЭС в январе-декабре прошлого года составил 1,2 трлн долларов и увеличился, по сравнению с тем же периодом 2018 года, на 2,5%. Однако по темпам роста промышленности Армения возглавила список, достигнув отметки в 9% с общим объемов производства в 4 млрд 379 млн долларов по итогам 2019 года. Несмотря на то, что рост объемов промпроизводства России составил 2,4%, на ее долю пришлось порядка 88,6% общего объема промышленного производства Союза. При этом наша страна обеспечила в общей структуре промышленного производства ЕАЭС около 0,4%, Казахстан — 6,2%, Беларусь — 4,5%, а Кыргызстан — 0,3%.

“Евразийский рынок, в частности, российский по-прежнему остается основным для промышленности Армении”, — отмечает доктор экономических наук, член Евразийского экспертного клуба Ашот Тавадян, поясняя, что, по итогам прошлого года, общий объем экспортных поставок из нашей страны вырос на 9,4%, а в Россию тот же показатель увеличился на 10,3%, составив в общей сложности порядка 735 млн долларов.

При этом, если рассмотреть динамику последних трех лет, то объем отечественного экспорта на российский рынок увеличился вдвое. Но главное здесь не столько количественный рост, сколько то, что в Россию экспортируется не сырье, а готовая продукция: свежие и консервированные фрукты, овощи, вино, коньяк, одежда.

Нацвалютам — “зеленый свет”

Росту армянского экспорта, по оценкам экономиста, способствовало членство нашей страны в ЕАЭС. Плюс к этому, правительство Армении создало для местных экспортеров выгодные условия, упростив процедуры по возврату НДС.

“И, наконец, в стране начала сокращаться коррупция. Темпы очень хорошие, но нам нужно попасть в топ-50 стран с самой низкой коррупцией по версии Transparency International, — высказал свою точку зрения г-н Тавадян.

Говоря о перспективах дальнейшего развития экономик стран Союза, он отметил, что сейчас необходимо развивать торговлю в нацвалютах в ЕАЭС. В этом смысле большую роль сможет сыграть создание единого рынка электричества и углеводородов в Евразийском союзе, без наличия которого, по его словам, Центробанки стран Союза не будут заинтересованы в выполнении денежно-кредитных требований Договора о ЕАЭС.

Дело в том, что одним из ключевых пунктов этого Договора является статья 64 — о целях и принципах согласованной валютной политики в странах ЕАЭС. Здесь отмечено, что государства-члены в целях углубления экономической интеграции должны развивать сотрудничество в валютно-финансовой сфере, повышать роль национальных валют государств-членов во внешнеторговых и инвестиционных операциях, а также обеспечивать взаимную конвертируемость валют стран ЕАЭС, разрабатывать и проводить согласованную валютную политику. В приложении же этой статьи прямо указано о необходимости координации политики обменного курса для обеспечения проведения взаимных расчетов между резидентами государств-членов в национальных валютах государств-членов.

“По этим требованиям, колебания между курсами валют стран Союза не должны превышать 3%. Это должно облегчить торговлю в национальных валютах. Но к этому никто не будет стремиться, пока страны ЕАЭС торгуют в долларах”, — объяснил эксперт.

По его мнению, крайне необходимо претворять в жизнь зафиксированные положения. Иначе при неприменении на практике взаиморасчетов в национальной валюте хотя бы по определенному сегменту продуктов у центральных банков стран ЕАЭС не будет ясного стимула для четкого выполнения требований Договора о ЕАЭС, а также согласования и принятия соответствующих нормативов и документов. А если не согласовать валютные политики, то о едином рынке говорить нельзя.