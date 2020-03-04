И вновь об обратной стороне медали

Еще два года назад бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен заявил, что на финансовых рынках надувается очередной пузырь, грозящий лопнуть в самом скором времени. При этом последствия для мировой экономики, только начинающей оправляться от последствий предыдущего кризиса, предупреждал он, могут оказаться еще более тяжелыми. С ним были согласны в то время многие эксперты. Но пока все гадали, кто же станет инициатором нового кризиса, тень последнего возникла, откуда его совсем не ждали. Имя ему — коронавирус.

Впрочем, на сегодня мнения специалистов относительно экономического воздействия, к которому может привести новый вирус в глобальном масштабе, разделились. Одни считают, что потери экономик по всему миру будут колоссальными. Другие же, как и десять лет назад, в период международного финансового-экономического кризиса, напомнили об обратной стороне медали, указывая на то, что любой кризис очищает зерна от плевел и в первую очередь создает возможности для появления новых идей.

На днях министр экономики и финансов Франции Ле Мэр уверил, что эпидемия “изменит правила игры в глобализированном мире”. Следом за ним со своими прогнозами выступил один из ведущих институтов экономического прогнозирования Oxford Economics, предупреждая, что возможная пандемия рискует привести к снижению роста мировой экономики на 1,3 процентных пункта в год, что означает убытки в размере 1,1 триллиона долларов. К слову, уже сейчас ущерб от коронавируса оценивается в десятки миллионов, а то и миллиардов (как в случае с Китаем) долларов, поскольку во многих странах останавливаются производства, разрываются логистические цепочки, а потребление демонстрирует тенденцию к существенному спаду.

В выигрыше, естественно, остаются производители медицинских масок, спиртосодержащих гелей, салфеток и прочих защитных товаров, спрос на которые взлетел в последние пару месяцев. Выросла доходная часть и у производителей главных продуктов питания, учитывая то, что в период подобных вирусов людей охватывает паника, и они начинают скупать продукты первой необходимости. В Армении, кстати, как только было объявлено о первом случае выявления больного коронавирусом, ситуация в супермаркетах начала напоминать предновогоднюю суматоху. С той лишь разницей, что люди скупали не бастурму и другие атрибуты праздничного стола, а макароны, крупы, сахар, соль и даже туалетную бумагу.

Скорее всего, эти панические настроения у нас скоро сойдут на нет, потому что объем поступающих в страну товаров не снизился. Ведь, несмотря на угрозу распространения нового вида вируса, наше правительство не пошло на полное закрытие границ с Ираном, не наложив запрет на ввоз товаров из соседней страны. Иначе ущерб для нашей экономики был бы довольно большим, если учесть, что Иран является одним из главнейших торговых партнеров для Армении, и свыше 30% грузов поступает к нам именно оттуда. Что касается риска распространения вируса при свободном перемещении грузовых машин, то по большому счету он сведен к минимуму, поскольку товары в Армению в основном привозят из Тавриза и Джульфы, где до сих пор не зафиксированы случаи коронавируса.

Однако все прогнозы останутся всего лишь прогнозами до тех пор, пока не будет реально установлено, какие негативные воздействия несет для здоровья человека этот вирус. Что интересно, так это новость последних дней о существенном улучшении экологической обстановки в Китае. Данные, опубликованные на днях Американским космическим агентством (NASA), свидетельствуют о том, что из-за остановки промышленных предприятий в Китае на фоне борьбы с распространением коронавируса, произошло резкое снижение уровня выхлопных газов в атмосферу. Речь о сокращении примерно на 10-30%, в сравнении с аналогичным периодом предыдущих лет. Некоторые специалисты даже начали говорить о том, что коронавирус, убивший в Китае около 3 тыс. человек, спас при этом десятки тысяч жизней вследствие улучшения экологической обстановки в стране.

В любом случае, хочется надеяться, что новый вирус заставит глобальные экономики пересмотреть свои подходы и принять меры не только в борьбе с медицинским и социальным аспектами коронавируса, но и акцентировать внимание на вопросах управления рисками как со стороны государства, так и бизнеса в борьбе с масштабными эпидемиями, которые случаются в мире.