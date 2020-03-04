“Исцели самого себя” — совет главы МИД Армении турецкому министру

“Совет министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу сопредседателям Минской группы ОБСЕ заставляет вспомнить Евангелие от Луки, 4:23: “Врач! Исцели самого себя”.

Так цитатой из Библии глава МИД Армении Зограб Мнацаканян ответил в своем Twitter на пост министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Последний в своем Twitter написал, что, встречаясь 2 марта с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, заявил, что она, то бишь МГ ОБСЕ, “должна работать более эффективно над решением проблемы Нагорного Карабаха, а решение должно быть в рамках уважения территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Азербайджана”.

Встреча Чавушоглу с международными посредниками по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта проходила в Анкаре. Каким ветром туда занесло сопредседателей МГ, непонятно. Заметим, однако, что визит медиаторов в Турцию состоялся после посещения президентом ТР Реджепом Эрдоганом Азербайджана, где турецкий лидер также высказался в поддержку решения азербайджано-арцахского конфликта по азербайджанскому сценарию. Однако в Баку, надо полагать, речь шла не только и не столько об Арцахе, сколько о поддержке, которую Азербайджан мог бы оказать Турции в вопросе Сирии. Многие армянские эксперты считают, что на фоне турецко-сирийско-ирано-российских противоречий в Сирии Турция вновь может попытаться подтолкнуть Азербайджан к военной эскалации в зоне азербайджано-арцахского конфликта. В этом контексте примечательно, что в ходе визита Эрдогана в Баку были подписаны новые соглашения о военном сотрудничестве с Азербайджаном. Эрдоган пообещал Алиеву поставить новые современные вооружения. Какие именно, не сообщается.

Отметим также, что именно в эти дни ВС Азербайджана участили обстрелы приграничных населенных пунктов Тавушской области Армении. Так, в ночь на 29 марта азербайджанская сторона около двух часов обстреливала как село Воскепар (была повреждена стена балкона дома одного из местных жителей), так и позиции ВС Армении. Днем раньше было обстреляно село Коти.

Ну, а 2 марта ВС Азербайджана начали проводить широкомасштабные командно-штабные учения. Они продлятся до 6 марта, будут проведены на местности, картах, макетах местности с широким применением информационных технологий, а также уточнением расчетов, временных показателей и проверкой планов реализации принятых решений с соответствующими органами управлений. Как сообщают азербайджанские СМИ, согласно плану учений, поднятые по тревоге войска, командные пункты управления, боевые и резервные части направляются в районы оперативного предназначения. Передислокация войск осуществляется скрытно и оперативно, в соответствии с требованиями их организации.

Куда их в конечном счете занесет?..

Не исключено, что сопредседатели МГ ОБСЕ пытались воздействовать на Анкару, дабы предотвратить угрозу новой широкомасштабной агресссии Азербайджана в зоне азербайджано-арцахского конфликта.