Журналисты Армении и Диаспоры активизируют взаимодействие

Регион 04 марта, 2020 | Автор : admin

Широкий круг вопросов, касающихся информационного взаимодействия между средствами массовой информации Армении и Диаспоры, обсуждался на заседании Координационного совета Общеармянского форума журналистов, которое состоялось в Антилиасе в последних числах февраля.

Координационный совет подвел итоги работы, выполненной в направлении реализации решений прошедшего в прошлом году в Антилиасе Общеармянского форума журналистов, обобщил выдвинутые в ходе форума предложения, а также наметил практические методы и дальнейшие действия, направленные на развитие общеармянского информационного сотрудничества.

Члены Координационного совета уточнили общие направления предстоящей работы форума, обсудили возможности организации конференций, семинаров и форумов как на региональном, так и на глобальном уровне. По итогам заседания Координационного совета принято решение провести в мае месяце в Ереване очередное пленарное заседание Общеармянского форума журналистов.

Находясь в Антилиасе, члены Координационного совета были приняты также Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I. Во время встречи члены совета выразили благодарность Верховному Патриарху за проявленное усердие, а также за все программы, разработанные по случаю Года армянской прессы.

Состоялась также встреча директора Государственного информационного агентства Арменпресс Арама Ананяна с директором Национального информационного агентства Ливана Зиядом Харфушем, в ходе которой руководители агентств выразили готовность активизировать двусторонне взаимодействие, коснулись возможностей подписания соглашения о расширении сотрудничества.