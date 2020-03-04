Идлибский котел

Ситуация в провинции Идлиб, где правительственные войска Сирии ведут тяжелые бои с террористами и поддерживающей их турецкой армией, продолжает оставаться в центре внимания мировых держав. Министр обороны Турции Хулуси Акар официально объявил о новой военной операции в Сирии, которая называется “Весенний щит” и направлена против военнослужащих сирийской правительственной армии. По сути, это официальное объявление войны законным властям Сирии.

Более того, советник президента Турции, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки заявил, что страна готова воевать с поддерживающей Башара Асада Россией, а месть за последние события в сирийском Идлибе (речь о гибели там более 30 турецких военнослужащих в ходе обстрела со стороны сирийских сил 27 февраля) будет ужасной. Хакки также пригрозил, что Россия, в которой проживает 25 миллионов мусульман, “будет расчленена изнутри”. Анкара даже обратилась за помощью к Западу, получив осуждение Асада со стороны НАТО и Госдепартамент США.

Несмотря на это президент ТР Реджеп Эрдоган позвонил президенту РФ Владимиру Путину, после разговора с которым заявил, что предложил России не вмешиваться в противостояние между ВС Турции и Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях, ибо действуют в регионе по просьбе легитимного сирийского руководства. “Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречиях нормам и принципам международного права”, — сказал он. Песков также подчеркнул, что сирийские военные борются с террористами, которых Турция обязалась деактивировать в рамках сочинских договоренностей. Сочинские договоренности Путин и Эрдоган планируют обсудить на встрече 5 марта в Москве.

Директор Института востоковедения НАН Армении Рубен Сафрастян считает, что Сирия стала местом борьбы по усилению своих позиций на Ближнем Востоке между двумя крупными региональными силами — Россией и Турцией. Об этом свидетельствуют события последних дней в Идлибе, последнем районе, который не находится под контролем сирийской армии. “После потерь Турция заявила, что она на территории Сирии начинает военную операцию под названием “Весенний щит”. Турецкие соединения, группировки, находящиеся под контролем Турции, в основном джихадистские экстремисты, перешли в наступление, и за последний день оно, кажется, было успешным. Есть сообщения, что от их ударов сирийская армия понесла потери, занято около 20 населенных пунктов — часть тех территорий, которые освободила сирийская армия”, — сказал Рубен Сафрастян на пресс-конференции в понедельник. Он отметил, что, согласно сведениям, в последние дни российские ВВС не поддерживают сирийскую армию, и в этом причина того, что, Турция, воспользовавшись ситуацией, смогла добиться успехов. “Ситуация хаотична, и пока не видны тенденции к ее разрешению“, — сказал Сафрастян. Одной из подобных тенденций может стать заявление, что командование группировки войск РФ не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе над Сирией.

По словам Сафрастяна, эта напряженная ситуация продолжится в ближайшие несколько дней, пока появятся новые развития. Определенное уточнение ситуации ожидается в ходе предстоящей встречи президентов России и Турции, хотя российская сторона отмечает, что ожидаются сложные переговоры. Сафрастян считает, что до встречи глав двух стран, запланированной на 5 марта, стороны, скорее всего, попытаются пойти на какие-то действия в Идлибе, чтобы предстать на переговорах с более сильных позиций.

Турция стремится укрепить свои позиции, обеспечить контроль над Идлибом, исходя не только из военно-стратегических, но и политических амбиций, так как своим присутствием сможет воздействовать на процесс политической трансформации Сирии. Для этого Эрдоган использует и террористические группировки, и фактор беженцев, заявляя о том, что он стремится создать в Идлибе буферную зону для сирийских беженцев. Турция шантажирует Европу наплывом беженцев, и не исключено, что среди тех, кто сегодня туда направляются, есть и специально подготовленные джихадисты, которые могут сыграть некую роль в расчетах Эрдогана. Угрозами наплывом миллионов беженцев в Европу Турция также пытается оказать давление на Германию и Францию. Есть сведения, что Турция 100 тысячам людей уже разрешила пересечь границу ЕС со стороны Греции и Болгарии. Отметим, что в Турции начались погромы. На юге страны уже третий день радикально настроенные местные жители громят районы, где живут беженцы из Сирии.

Естественно, перспективе трансформации Сирии противится сирийское правительство, на стороне которого выступают Москва и Тегеран. Однако, считает Сафрастян, несмотря на обострение ситуации, есть признаки того, что Москва и Анкара готовы пойти на уступки, поскольку имеют серьезные геополитические интересы. Другой вопрос, как это сделать, чтобы сохранить свое лицо, сказал тюрколог. Уступки могут заключаться в том, что Анкара должна будет вывести свои силы из Идлиба, после чего начнутся работы по формированию совместной буферной зоны. “Это будет дополнением к сочинским договоренностям, где Турция на одной стороне, а Иран, который также хочет ослабить позиции Турции, как союзника США в регионе, и Россия — на другой”, — считает Рубен Сафрастян.