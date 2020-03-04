Гастродвор с новыми элементами культуры

Общество 04 марта, 2020 | Автор : admin

В Аштараке состоялось открытие Музея каманчи и гастродвора, на котором присутствовали представители СМИ и международных организаций. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Музей каманчи и гастродвор — своеобразное место, которое предлагает туристам и посетителям новый культурный и гастрономический опыт.

В музее внутри двора гости увидят коллекцию каманчи, принять участие в мастер-классах по приготовлению и обучению игры на каманче, насладиться армянской музыкой и вкусной едой.

Формат гастродворра разработан и реализуется Программой ПРООН “Развитие интегрированного сельского туризма”.

Председатель Комитета по туризму Министерства экономики Армении Сусанна Сафарян и координатор программы Арман Валесян представили присутствующим подробности проекта.

Гастродворы — это инфраструктура, сформированная согласно необычному концепту. Они дают возможность общинам региона принимать туристов и гостей, предлагая им традиционные национальные блюда, напитки и свой культурный опыт.

Сусанна Сафарян выразила надежду, что концепция гастродворов будет привлекательна и для предпринимателей из областей, которые сделают находящиеся в их распоряжении сельские гостеприимные поселения новыми и интересными пунктами туризма.

Гастродвор — инициатива Программы развития интегрированного сельского туризма, финансируемой Российской Федерацией и реализуемой Программой развития ООН (ПРООН). Программа реализуется совместно с Министерством территориального управления и инфраструктур Армении. Созданию 16 новых гастродворов содействовали Министерство экономики Армении и Фонд виноградарства и виноделия Армении.