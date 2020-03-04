Сокращается количество авиарейсов

Регион 04 марта, 2020 | Автор : admin

Бюджетная авиакомпания Ryanair проинформировала пассажиров о том, что из-за коронавируса сократит количество своих рейсов. В основном сокращается количество рейсов в Италию и из Италии. Компания сообщает, что ограничение продлится три недели — с 17 марта по 8 апреля.

В течение последней недели из-за коронавируса авиакомпания замечает сокращение покупок билетов на конец марта и начало апреля. Кроме того, было большое количество пассажиров, которые просто не явились на рейс.

“Ryanair продолжает внимательно следить за процессом бронирования и продолжает устанавливать гибкий график в соответствии с развитием ситуации”, — говорится в сообщении.

Отменила рейсы Ереван — Тель-Авив — Ереван до 22 марта и авиакомпания “Армения”, так как граждане Израиля возвращают билеты из-за коронавируса нового типа. Эту новость подтвердила менеджер по маркетингу авиакомпании “Армения” Нелли Костандян.

“Наша компания решила отменить рейсы Ереван — Тель-Авив — Ереван до 22 марта, поскольку правительство Израиля призвало своих граждан избегать поездок, особенно в страны, где распространяется коронавирус, и ряд граждан возвращает билеты”, — сказала Костандян.