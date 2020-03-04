Армянская Одиссея — в Вашингтоне

В столице США стартовал Фестиваль армянской культуры “Армянская Одиссея. Цвет граната”

В нынешнем году исполняется 100 лет со дня установления армяно-американских дипломатических связей. “Один век вместе” — под таким девизом 29 февраля в столице США Вашингтоне, в галерее Freer Смитсоновского музея стартовал Фестиваль армянской культуры “Армянская одиссея. Цвет граната”. Информацию об этом на своей официальной странице в фейсбуке распространило Посольство Армении в США, под патронатом которого проходит мероприятие. Фестиваль продлится до 14 марта и включает в себя показы фильмов и концертные программы.

Фестиваль открылся мероприятием “Дань памяти Сергея Параджанова”, в ходе которого с речью выступил Чрезвычайный и Полномочный посол РА в США Варужан Нерсисян. Он подчеркнул, что этот год знаменует 100-летие со дня установления армяно-американских дипломатических отношений, и отметил, что параллельно с политическими отношениями за эти годы мы также стали свидетелями укрепления культурных связей между нашими двумя странами. “Культура является связующим звеном для всех людей, независимо от их происхождения, и укореняет взаимопонимание, вовлеченность и мир”, — отметил г-н Нерсисян. В своем выступлении он также коснулся развития и трансформации армянской культуры на протяжении веков и подчеркнул роль и вклад “героев фестиваля” — Саят-Новы, Сергея Параджанова, Арама Хачатуряна, Рубена Мамуляна. Посол отметил эксклюзивность фильма Параджанова “Цвет граната” и его общечеловеческое послание.

На открытии фестиваля также выступил известный сирийско-армянский художник Геворг Мурад, представивший свое мультимедийное представление “Четыре акта для Сирии” (Four Acts for Syria).

В рамках мероприятия состоялся показ реставрированного шедевра Параджанова “Цвет граната” (1969), американская премьера новой реставрации “Триптиха” Параджанова (“Акоп Овнатанян”, “Киевские фрески”, “Арабески на тему Пиросмани”).

В галерее Freer 1 марта прошло мероприятие, посвященное киномузыке Арама Хачатуряна, а сегодня в Национальном соборе Вашингтона состоится главное мероприятие фестиваля — большой концерт. На концерте выступят легендарный дудукист Дживан Гаспарян, его внук Дживан Гаспарян-младший, известный виолончелист Нарек Ахназарян. Также в исполнении PostClassical Ensemble (дирижер Анхель Хиль-Ордоньес) прозвучит произведение известного композитора Ваче Шарафяна, специально написанное для этого концерта. Концерт будет сопровождаться мультимедийными художественными заставками Геворга Мурада. 7 марта в Вашингтонском музее библии состоится концерт “Между четырьмя реками”, на котором выступят пианист, композитор Ваче Шарафян и скрипач Хоориг Поочикян (Hoorig Poochikian). Будут исполнены произведения Комитаса и Шарафяна.

В Национальной галерее искусств Вашингтона (National Gallery of Art) 14 марта состоится мероприятие “Дань Рубену Мамуляну”. На нем будут представлены работы видного американского режиссера театра и кино армянского происхождения: фильм “Люби меня сегодня” (1932), отрывки из оперной постановки “Порги и Бесс”, архивные кадры.