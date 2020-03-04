Безальтернативный атом

Развитие атомной энергетики имеет приоритетное значение для правительства Армении, что указано также в Стратегии развития атомной отрасли страны до 2040 года.

С подобным заявлением выступила исполняющая обязанности начальника отдела атомной энергетики Министерства территориального управления и инфраструктур Нуне Алекян в ходе состоявшейся на днях панельной дискуссии “Перспективы развития атомной отрасли Армении”. При этом, отвечая на вопрос одного из участников дискуссии о возможности закрытия АЭС уже в 2027 году в свете подписания Арменией Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, она отметила, что Армения пойдет на закрытие АЭС лишь при наличии равноценных заменяющих мощностей. В противном случае сделать это практически невозможно.

Представитель министерства добавила, что правительство страны прилагает все усилия для обеспечения безопасного функционирования действующей Атомной электростанции, в связи с чем в настоящее время на нашей АЭС осуществляется программа по продлению срока эксплуатации второго энергоблока до 2027 года. К указанному сроку, после проведения соответствующих исследований и получения положительных результатов, срок эксплуатации блока будет продлен до 2036 года. Необходимость продления срока эксплуатации Армянской АЭС г-жа Алекян обосновала отсутствием пока необходимых новых ресурсов на строительство новой станции. Правительство страны, продолжила она, склоняется к проекту возведения небольших модульных АЭС.

Тот факт, что Мецаморская АЭС является на сегодня системообразующим элементом армянской энергетической системы, отметили в ходе дискуссии и остальные участники, указав на то, что главный принцип, заложенный в нее еще в советское время — ее экспортоориентированность, которая выстраивалась на мощности Армянской атомной станции. Этот принцип сохранился также в годы независимости нашей страны. Однако без АЭС реализация этой стратегии невозможна, поскольку Армения не обладает такими источниками энергии, которые позволяли бы предлагать электроэнергию по низкой цене для выхода на другие рынки. И это при том, что мы активно вовлечены в реализацию энергетического коридора “Север-Юг”, который должен связать Иран, Армению, Грузию и Россию.

Для того, чтобы заменить атомную электроэнергию, нужны серьезные вложения. Да, развиваются источники возобновляемой электроэнергии, но это долгосрочная перспектива с расчетом на 50 лет. Более того, во всем мире еще не дошли до того уровня, чтобы с помощью солнечной, кинетической и другой энергии заменить атомную. Так что, если даже Армения сможет получать достаточно энергии от ветра, солнца или других возобновляемых источников, заменить АЭС на сегодня практически невозможно.

По оценкам руководителя проектов в области атомной энергетики фонда “Энергетическое агентство Армении” Артема Петросяна, существующие в Армении возобновляемые источники энергии не являются гарантированным замещением, поскольку зависят от природы и от погоды. В итоге, пояснил он, в условиях растущего уровня потребления электроэнергии и обязательств Армении в рамках Парижского Соглашения по климату атомная энергетика является максимально приемлемым решением для нашей страны.