Песни армян Муша — в исполнении трио “Зулал”

Песни армян Муша, в сопровождении уникальных раритетных фотографий (из разных собраний, в том числе архива АРФД (Уотертаун, Массачусетс) и Конгрегации Мхитаристов), отныне можно послушать на сайте houshamadyan.org. Отметим, что этот сайт посвящен сохранению памяти об армянском наследии Османской Турции. Отсюда и его название — “Ушаматьян” — “Журнал памяти”.

Культура, кухня, церкви, костюмы, ремесла, школы, традиции и обычаи, обряды, географические данные, визуальные (подлинные фотографии, карты, открытки, рисунки и пр.), подкасты и многое другое — здесь собран богатейший материал по Западной Армении, а также другим регионам Турции, где проживали армяне.

Недавно на сайте появились песни армян Муша (с текстами) в исполнении трио a cappella “Зулал”. В этот коллектив из Нью-Йорка, созданный в 2002 году, входят наши соотечественницы Тени Абелян, Ераз Маргарян и Анаис Текерян. Трио представляет воссозданные и аранжированные (для сцены и записи) армянские этнографические мелодии.

“Зулал” неоднократно выступал с концертами на самых разных престижных площадках. В частности, на сцене Millennium Stage Центра исполнительских искусств имени Джона Ф.Кеннеди (Kennedy Center), Смитсоновском фестивале фольклора (Smithsonian Folklife Festival), в Музее искусств “Метрополитен” (Metropolitan Museum of Art), в Zankel Hall Карнеги-холл (Carnegie Hall). Помимо этого, трио также создает музыку для кино и театра, проводит образовательные семинары для молодой аудитории.

В “Журнале памяти” в исполнении трио “Зулал” звучат, в частности, песни “Кака марэ”, “Гацер им шукен”, “Келе лао”, “Мшой гехен”, прославляющие опыт и радостные моменты армянской сельской жизни, в которой, тем не менее, слышатся отголоски утраты. Девушки гадают при лунном свете, на рассвете от тонира поднимается дым, молодые невесты вплетают в свои волосы золотые нити, а остальные прядут шерсть. Эти картины армянской жизни, воспроизведенные в песнях “Зулал”, напоминают нам о существовании более простых времен, и являются своеобразным утешением в этом все более усложняющемся современном мире.