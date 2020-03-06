Выгодная переработка

О том, что отработанное ядерное топливо с Армянской атомной станции может использоваться в России, заявил на днях директор научно-исследовательского института “Арматом” Ваграм Петросян, пояснив, что на сегодня Армения и Россия ведут переговоры на эту тему.

Поставщиком ядерного топлива для армянской АЭС выступает Топливная компания “Росатома” — АО “ТВЭЛ”. Причем за все годы своей работы ААЭС использовала только российское ядерное топливо, которое, по оценкам экспертов сферы и представителей самой станции, зарекомендовало себя с самой лучшей стороны.

Сама компания “ТВЭЛ” входит в состав Топливного дивизиона Госкорпорации “Росатом” и включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. При этом основной деятельностью “ТВЭЛ” является производство и поставки ядерного топлива для энергетических и исследовательских реакторов. Достаточно сказать, что топливная компания обеспечивает ядерным топливом 78 энергетических реакторов в России и пятнадцати государствах Европы и Азии.

Если же речь идет о поставках обогащенного уранового продукта, то в этом случае работы на международном рынке осуществляются через другую отраслевую компанию “Росатома” — АО “Техснабэкспорт”. Так вот, совместно с компанией “Технаснабэкспорт” обеспечивается более 30% доли присутствия на зарубежном рынке услуг по обогащению урана.

Что касается поставок непосредственно для Армянской АЭС, которые осуществляются воздушным путем, то в этом направлении компания “ТВЭЛ” совместно с руководством Армянской АЭС пару лет назад приняла решение, помимо штатной поставки топлива, создать также резерв ядерного топлива на ААЭС в объеме одной перегрузки. В этом случае, даже при возникновении форс-мажоров, связанных в основном с транзитом российского ядерного топлива в Армению, наша атомная станция всегда будет обеспечена топливом для того, чтобы надежно, безопасно и устойчиво работать.

В отходах редкие металлы

Помимо бесперебойного обеспечения поставок ядерного топлива на ААЭС, существенное значение имеет также вопрос переработки отработавшего ядерного топлива. Дело в том, что с момента распада СССР отработанное на нашей станции топливо остается в Армении. У нас для этого на территории станции построены специальные хранилища, соответствующие международным стандартам, с 50-летним лицензионным сроком хранения. В течение этого времени отходы будут храниться там, а после истечения сроков действия хранилищ, по словам специалистов, их можно будет увеличить благодаря применению современных технологий в этом направлении.

Подобная методика хранения присуща не только Армении, но и многим другим странам, в том числе Украине, Болгарии, Чехии, Словакии, где отсутствуют мощности по обработке отработанного топлива. При этом все управление в контексте отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов на ААЭС находится под эгидой МАГАТЭ. Без присутствия инспекторов этой структуры никаких действий, связанных с отработанным топливом, на станции не предпринимается.

Что касается вопроса переработки отработанного топлива, то с учетом транспортной блокады Армении и отсутствия внешнего железнодорожного сообщения, единственно возможным путем отправки является воздушный путь. Однако этот вариант не приемлем для перевозки уже отработанного ядерного топлива. Именно поэтому Армения и приняла решение о строительстве хранилищ.

Однако бесконечно накапливать топливо мы не можем. По словам руководителя НИИ “Арматом”, для сухопутных перевозок нужно договориться с властями Грузии, учитывая особое назначение груза. В самой же России отходы топлива перерабатывает предприятие “Маяк”, которое расположено в Челябинской области. Из отработавшего урана можно получать плутоний, используемый в особых целях, плюс из него можно извлекать и редкие металлы. Это может стать выгодным для российской стороны, поэтому сейчас идут переговоры о том, может ли Армения получать за эти отходы скидку на новое топливо. Какие условия будут предложены армянской стороне, пока обсуждается, тем более, что в соответствии с российским законодательством радиоактивные отходы должны быть возвращены в страну, откуда было привезено топливо для переработки.