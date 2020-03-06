Баку переносит антиармянскую вакханалию в Россию

Обращение посла Армении в России Вардана Тоганяна в Генпрокуратуру РФ с требованием начать проверку по факту разжигания национальной розни, ксенофобии и религиозной нетерпимости в связи с публикацией в “Независимой газете” измышлений официального Баку по поводу геноцида армян в азербайджанском городе Сумгаит 26-29 февраля 1988г., что породило натуральную истерию в среде азербайджанского руководства. Равно как и факт удаления провокационной статейки с сайта “НГ”.

Через подконтрольные властям СМИ Баку распространил 2 марта утверждение о том, что “уже на днях в Москве стартует судебный процесс” в отношении “НГ”, и призвал азербайджанскую диаспору “подняться и обратить судебный процесс против Армении”. Уже на следующий день региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области обратилась с письмом соответствующего содержания к Генпрокурору России Игорю Краснову и главе Роскомнадзора Александру Жарову. А председатель азербайджанской общины в Москве Шамиль Тагиев обратился к Генпрокурору РФ с требованием обеспечить безопасность автора этой завиральной публикации Льва Аскерова, который, как выяснилось по ходу, является не только бывшим собкором ряда советских изданий, но и автором алиевского рупора haqqin.az, “и не допустить провокации со стороны представителей армянской диаспоры России и диппредставительства”.

Как всегда, никакой конкретики. Никакой информации о “готовящихся провокациях” у властей апшеронского султаната нет и быть не может по определению. Тут главное — ввести в сознание “нужных людей”, а по возможности и широких масс небылицу о якобы существующей вероятности подобного рода действий со стороны армян. Подобные действия также подпадают под определение разжигания межнациональной розни.

А вот действия руководимых официальным Баку азербайджанцев вполне могут быть квалифицированы как террористическая угроза.

Так, автор азербайджанского портала vesti.az Сабухи Мамедли опубликовал 26 февраля лживую и провокационную статейку с изложением небылиц официального Баку о событиях в Ходжалу, где 25-26 февраля 1992г. Армия обороны Арцаха провела военную операцию по подавлению азербайджанских огневых точек в поселке Ходжалу и разблокированию Степанакертского аэропорта, за два месяца оповестив о предстоящем штурме азербайджанскую сторону и оставив для мирных жителей Ходжалу коридор в сторону населенного пункта Агдам (см. http://www.ra.am/archives/31724). Не буду пересказывать представленные в статейке Мамедли измышления азерпропа. Отмечу лишь, что в ней утверждается, будто в штурме Ходжалу участвовали также “офицеры и солдаты 4-го отряда Закавказского военного округа и 366 полка 2-й мотострелковой дивизии” и приводится список объявленных Азербайджаном в международный розыск военнослужщих и жителей Арцаха. Причем публикуются не просто их фамилии, имена и отчества, а подробные адреса проживания, телефоны, в том числе мобильные, их электронные почты, места работы и занимаемые должности. Многие из указанных в списке людей проживают в России.

На этом фоне отнюдь не случайным представляется сообшение Александра Андреасяна, который в опубликованной 27 февраля на сайте http://russia-artsakh.ru/ статье “Остановить азерофашизм!” отмечает, что сегодня, то бишь 27 февраля, ему позвонил из Сибири старый товарищ, в прошлом — офицер 366 полка, что много лет дислоцировался в Степанакерте и сказал, что “ему третий день подряд звонят с угрозами в адрес его и его семье какие-то азербайджанцы”: “Звонят из Москвы, Питера, других мест России, а также из Баку. Причем даже из официальных учреждений! Пишут похабщину в СМС сообщениях и на мейл. Пишут, что знают адреса его и его близких, грозят расправой. Требуют “признаться и покаяться в массовых убийствах азербайджанцев в Ходжалу”. Поступают подобные звонки и сообщения и некоторым другим его однополчанам”.

“Это ли не уголовщина потерявших всякий разум фашизоидов, зомбированных фашистским режимом Азербайджана? Никто кроме нас не остановит азерофашизм здесь, в России. Мы должны законными путями доказать власть предержащим крайне вредным для России потакание азерофашистам со стороны продажных СМИ. В интересах этой самой власти и ее внешнего имиджа прекратить крысиную возню разжигателей ненависти между народами в самой России. Тем более, в преддверии Великого праздника Победы, о котором так много сегодня говорят”, — заключает Александр Андреасян.

Кстати, еще раньше бить в набат начала главный редактор газеты “Большой Ростов”, лауреат премий “За журналистику как поступок”, “Правовая Россия”, “Произвол в законе”, “Искра Юга” и др. Анна Лебедева. Аж два года назад она в числе группы представителей творческой интеллигенции Ростова-на-Дону обратилась в прокуратуру Южного федерального округа России с заявлением о распространении в сети Интернет видеороликов с оскорблениями армян, разжигающих ненависть и вражду к этому этносу и отдельным его представителям. Распространяет их популярный видеоблогер Евгений Михайлов, всячески демонстрирующий свои “особые отношения” с правоохранительными органами. По словам Лебедевой, он развернул настоящую кампанию по разжиганию ненависти к армянам, причем ко всем сразу — и к тем, кто живет в Армении, и к гражданам России. Свои видеоролики Михайлов и его подручные размещают на известном видеохостинге Youtube. И там же, на канале “Аналитика Юга России”, выставлены сотни комментариев единомышленников Михайлова. Причем, как отмечает Лебедева, многие из этих “комментов” подпадают под статьи уголовного и административного кодексов РФ.

Все эти фактологические материалы достойны пристальнейшего внимания министерств иностранных дел и правоохранительных органов как России, так и Армении.