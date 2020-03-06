Пока вакцины нет, карантинные мероприятия — наше лучшее оружие против эпидемии

Лучшая стратегия в борьбе с любой эпидемией — работать на опережение, считает видный ученый, профессиональный вирусолог и генетик, профессор вирусологии при Университете Монреаля (Université de Montréal, Québec, Canada) Левон Абрамян.

Профессор работал в Ереванском институте молекулярной биологии, Карловском университете в Праге, в двух известных университетах в США (University of Nebraska Virology Center; Rushersity Medical Center), в московском Институте молекулярной генетики, в Институте клинических исследований города Монреаля и Леди Девис, Институте McGill University (Canada). Много лет Абрамян занимается исследованием коронавируса, порядка 16 лет занимался изучением ВИЧ, а также работает с вирусом гриппа, вирусом Зика и рядом других вирусов зоонотического потенциала (зооноз — микроорганизм животного, который может заражать человека). За информацией к профессору Абрамяну при вспышках тех или иных эпидемий часто обращаются многие зарубежные издания.

Нам удалось связаться с ученым с просьбой прокомментировать ситуацию с коронавирусом (COVID-19), степень его опасности применительно к Армении.

— Я уже не раз говорил, а также много писал в социальных сетях, и через моих соотечественников пытался донести самое главное: правительство Армении должно приготовиться, соответственно международным стандартам, к этой эпидемии, а граждане должны следовать инструкциям санитарно-медицинских служб и государственных органов, которые отвечают за эпидемиологическую и национальную безопасность. Граждане же поддаются панике, которая подстегивается отчасти и некоторыми недобросовестными репортерами и блогерами. Да, нужно избегать паники, но не с помощью повторения мантры “вирус не страшный, и все обойдется”. Честная информация, вовремя доложенная населению экспертами в доходчивой форме, плюс готовность государственных структур к эпидемии — вот это лучшая стратегия и для защиты населения, и для обеспечения спокойствия в стране. Новые вирусные инфекции — это сложное и малоизученное пока явление. Я, например, занимаюсь этой проблемой годы, и каждый день мы находим что-то новое. У Армении нет ни финансовых, ни человеческих ресурсов такого масштаба, как в Китае, России или США. Поэтому стратегия наша должна быть более эффективной и просчитанной, а опыт других стран необходимо знать как таблицу умножения. Нет панике, но необходимо действовать на опережение.

— Г-н Абрамян, один из главных аргументов, которыми сегодня успокаивают людей, это сравнительно небольшое число зараженных в Китае, население которого превышает миллиард. Получается, что опасность коронавируса преувеличена?

— Да, на сегодняшний день зараженных более 85 000, а погибших — около 3 000 человек. Хочу подчеркнуть, что такие “низкие” показатели стали возможными только и только, благодаря чрезвычайно жестким, полицейским методам контроля и профилактики, введенными китайскими властями. Да, при этом индивидуальные свободы были ограничены, но это позволило снизить скорость распространения вируса и мобилизовать ресурсы и персонал. Для некоторых либеральных правительств, такой поход неприемлем. Однако необходимо понимать, что 86 000 больных и 3000 умерших — это результат мощной и слаженной работы государственных структур быстрого реагирования и заслуга врачей!

Кроме того, введение Китаем жестких мер контроля позволило им не только значительно снизить скорость роста эпидемии, но и обеспечило остальным странам мира время, необходимое для подготовки к эпидемии на их территориях или — к пандемии. Как говорится в детской считалочке “кто не спрятался — я не виноват”. Без этих, казалось бы, драконовских мер заболевших было бы миллионы, а смертей, возможно — десятки или сотни тысяч. Кстати, существенная часть заболевших и умерших — это работники медицинского персонала! Потому что они не имели соответствующего опыта работы с вирусной инфекцией. Это еще один важный урок, который нужно было бы вынести из этой истории.

— То есть небольшой процент смертности от коронавируса (2%) — это далеко не “обнадеживающий” аргумент?

— Вопрос: небольшой процент для кого или по сравнению с чем? Так вот, на самом деле в эпицентре эпидемии смертность была около 5%! По всему Китаю усредненный показатель смертности 2,1-2,3%. А это — приблизительно в 50-100 раз выше, чем смертность от сезонного гриппа! Разве это не существенная разница? Поэтому, когда делается сравнение с гриппом, нужно четко определять, в чем сходство и в чем различие. Паника, к сожалению, в разной степени появилась везде, но в одних странах — правительства подготовились к эпидемии относительно хорошо, и поэтому у граждан есть ощущение того, что ситуация под контролем, и это несмотря на некоторую истерику в СМИ. А вот другие страны взяли на вооружение стратегию “авось пронесет”.

Армения имеет особую специфику, которую нужно учитывать в случае прогнозирования и подготовки к эпидемии. Это маленькая страна, с большой плотностью населения, которое в основном сконцентрировано в 3-4 городах. Национальные традиции — объятия, поцелуи при встречах, рукопожатия, большой процент курящих (а последние данные из эпицентра эпидемии указывают на то, что курильщики больше подвержены этой инфекции, и прогноз течения болезни у них намного хуже), популярность общественного транспорта (отличная возможность для передачи вируса), хождение по гостям и проживание большими семьями — все эти особенности создают благоприятные возможности вирусу для “получения” новых “хозяев”, то есть облегчают перенос вируса на новых людей.

Четкие инструкции и четкий контроль за их выполнением — это основа антиэпидемической защиты. Все эти особенности Армении нужно учитывать для прогнозирования и подготовки.

— И напоследок, ваши рекомендации гражданам — как по возможности обезопасить себя от коронавируса?

— Вирус этот имеет оболочку, мембрану, которая состоит из липидов (жирных молекул), поэтому мы предполагаем, что, как и большинство оболочечных вирусов, этот вирус будет сезонным, и что он чувствителен к детергентам (мыло) и спиртам. О сезонности этого коронавируса: пока это только предположения, основанные на сравнении с похожими вирусами. Данные о том, что этот коронавирус можно обезвредить с помощью мыла или алкоголя, можно считать доказанными. Поэтому повторюсь: мойте руки хорошо. Генетическая информация вируса (геном) находится в форме РНК, а это означает что вирус легко может мутировать и адаптироваться к новым хозяевам, видам животных, к вакцине или антивирусным препаратам. Но это мое утверждение основывается на сравнении с похожими вирусами. Нужны многолетние интенсивные исследования для того, чтобы узнать биологию, особенности “поведения” этого вируса. Разработка вакцин против вирусов с геномом в виде РНК — сложное дело. Примеры — ВИЧ и грипп.

Заражаемость вируса пока точно неизвестна — нужно говорить правду. Предварительные данные указывают на то, что заражаемость (контагиозность, Ro value) сравнима с вирусом гриппа. Да, этот показатель меньше, чем у краснухи и кори, но при смертности даже в 0,5% (а на самом деле, смертность может быть намного выше для этого коронавируса) — это в 10 раз выше, чем при сезонном гриппе. Пока вакцины нет, карантинные мероприятия — наше лучшее оружие против эпидемии. Карантин позволяет снизить и распространение инфекции, и смертность.

Да, возрастная группа от 60 лет и старше — является группой риска, с более высокой смертностью, которая может доходить до 15-20%. Это означает, что старшее поколение возможно нуждается в особых мерах профилактики. О важности личной гигиены: мыть руки мылом тщательно — секунд 20; не трогать лицо, особенно нос, глаза и рот руками; избегать скоплений людей; если есть возможность — лучше пройтись пешком, нежели проехать в транспорте; овощи и фрукты мыть хорошо; регулярно протирать ручки, поручни, кнопки лифта, кухонный стол и т.д. дезинфектантами (спиртовые растворы с содержанием спирта не меньше 60%, перекисью 0,5% или разведенной водой Жавеля). Если нет острой необходимости, отложить поездки за рубеж. На государственном же уровне главное — подготовить персонал и медучреждения и средства. Они должны обеспечить сознательное выполнение всеми службами своих функций!

Напоследок отмечу, что сотни лабораторий и десятки биофармацевтических компаний работают интенсивно над получением вакцины и антивирусных препаратов. Несколько прототипов вакцин находятся на начальных этапах испытаний. Мне совершенно очевидно, что необходимо международное сотрудничество или даже международный концерн, который будет заниматься производством вакцин вне зависимости от конъюнктуры и политических процессов.