Изъятия сократились, но сохранились

В отношении почти 650 наименований товаров по-прежнему будут действовать таможенные льготы

Дело в том, что, вступая в Евразийский экономический союз, нашей стране была дана возможность в течение пяти лет сохранить более низкие таможенные пошлины по ряду товаров (так называемые “изъятия”) с тем, чтобы к этому времени суметь адаптировать свою экономику к общим пошлинам, применяемым на всей территории ЕАЭС. Однако еще в конце прошлого года, как рассказал вице-премьер Мгер Григорян, глава правительства достиг договоренности с руководителями других стран-членов ЕАЭС о том, что по ряду товаров льготы на таможенные пошлины в Армении будут продлены до конца 2020 года.

Все процедуры согласования на сегодняшний день, по словам вице-премьера, завершены, протоколы подготовлены, и в странах ЕАЭС проходят внутренние процедуры по согласованию нового документа. Кстати, аналогичные льготы предусмотрены и для Кыргызстана, но в отличие от нас их список изъятий охватывает лишь 139 наименований товаров.

У нас же по результатам этих соглашений было зафиксировано, что пониженные таможенные пошлины охватят сейчас почти 650 товаров, импортируемых в страну. Среди них товары, имеющие важное значение для населения, к примеру, мясо, масло, лекарственные препараты, плюс сырье для изготовления последних, что имеет существенное значение для местных фармацевтических компаний-производителей. Для сравнения, таможенная пошлина на масло еще год останется в Армении на уровне 10%, вместо ныне действующих на территории Союза 15%. Исключением будут позиции, которые связаны с импортом машин в нашу страну. Так, если до 2020 года таможенные льготы касались также и автомобилей, ввозимых из третьих стран, то теперь сниженные ставки для них не предусмотрены.

“Давайте снова подчеркнем, что на машины эти льготы не распространяются: здесь пошлины повысились”, — констатировал премьер-министр Никол Пашинян, комментируя новый документ о списке изъятий.

В целом, по подсчетам правительства, вследствие продления таможенных льгот на указанные товары, отечественный бизнес сможет сэкономить около 30 млн долларов за этот период, учитывая тот факт, что примерно на такую сумму предприниматели выплатят меньше таможенных пошлин.

“Мы надеемся, что те средства, которые наши граждане сэкономят в результате предоставленных льгот, будут правильно использованы для развития армянской экономики”, — отметил премьер. При этом он не исключил, что решение может вступить в силу задним числом, то есть с 1 января 2020 года, но для этого необходимо оперативно принять документ и пройти определенные процедуры.