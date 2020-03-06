Процедура упрощается

Государство 06 марта, 2020 | Автор : admin

Все больше армян из-за рубежа желают получить гражданство Армении. Об этом в беседе с АРМЕНПРЕСС сказал начальник паспортно-визового управления Полиции Армении Мнацакан Бичахчян. В 2017 году за получением гражданства обратились 10 400 человек, в 2018 году — 12 449, в 2019 году — 14 900 человек.

В текущем году в паспортной сфере ожидаются значительные изменения. Процедуры получения армянского гражданства будут значительно упрощены, особенно если заявители являются армянами. В прошлом году премьер-министр Армении поручил подготовить проект закона, направленный на упрощение процедуры получения гражданства для армян. Для получения гражданства в настоящее время законом установлен 6-месячный срок, новым проектом этот срок сократится до 3 месяцев.

Проектом предусмотрено еще одно важное изменение, которое, по словам Мнацакана Бичахчяна, является беспрецедентным предложением. Исследования показали, что в течение многих лет 20 тысяч человек получили гражданство, но так и не пришли за ним. Действующий закон предусматривает получение паспорта гражданина Республики Армения в Армении. Новый проект предлагает положение, согласно которому граждане могут получить паспорт, принять участие в церемонии получения в дипломатических представительствах Армении.

Согласно ожидаемым изменениям, упрощаются также и анкеты-заявления для получения гражданства. “Заявления-анкеты лиц, получающих гражданство, состоят из нескольких страниц, заполнение которых вызывает трудности и неудобства. Многие вынуждены обращаться за помощью к другим людям. Теперь же мы предлагаем упростить анкету максимально. Будет только одна страница заявления-анкеты. На следующей странице будет предусмотрен раздел специальных отметок, которую гражданин заполнит дополнительную информацией о себе”, — сказал Мнацакан Бичахчян, отметив, что предусмотренные изменения в этом году вступят в силу.

Начальник паспортно-визового управления представил еще одно важное ожидаемое изменение. В Министерстве юстиции разработан пакет реформ, по которому планируется внедрить в Армении офисы обслуживания “одна остановка, одно окно”.

“В них будут представители всех необходимых услуг. В случае возникновения проблем с другим органом, он не будет терять время. Это даст возможность решать все вопросы на месте, получить разъяснения и т.д. То есть все действия будут в одном месте. Это беспрецедентное изменение, лица, получающие гражданство получат ответы на все волнующие их вопросы в одном месте. За годы накопилось много проблем, пришло время сделать шаг вперед, повысить качество обслуживания, чтобы граждане получали должное обслуживание”, — сказал Мнацакан Бичахчян. В течение этого года в офисах паспортного управления ожидается также и внедрение устройств для записи и возврата мелочи.

Мы поинтересовались у начальника паспортно-визового управления, что было предпринято после публикации письма гражданки Марии Ганагунян и поручений премьер-министра Никола Пашиняна. По словам Мнацакана Бичахчяна, в настоящее время проводится служебное расследование, чтобы выяснить, что произошло. Мария Ганагунян, приехавшая из Канады и обратившаяся для получения паспорта, в своем письме представила все проблемы, с которыми она столкнулась. 5 месяцев длилась чиновничья волокита, и никто не указывал ей, как разрешить проблемы. Автор письма представила весь бюрократизм.