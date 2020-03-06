Культура 06 марта, 2020 | Автор : admin

На выставке “Дали и Пикассо” будут представлены скульптуры, керамика, графические и керамические работы из частной коллекции президента Фонда “Искусство Наций”, мецената и коллекционера Александра Шадрина.

Выставка откроется 7 марта в Национальной галерее Армении. Она будет действовать до 26 апреля.

На встрече с журналистами директор галереи Арман Цатурян сказал, что если выставка будет успешной, то, возможно, она будет продлена.

Генеральный директор Культурно-делового центра “Дом Москвы” Ваграм Карапетян отметил, что после его вступления на должность директора с целью укрепления армяно-российской дружбы они решили организовать в Армении выставку “Дали и Пикассо”. “Я часто бывал в Москве, посещал выставки, слушал лекции Шадрина. Зимой было уточнено, что выставка обязательно должна быть проведена в Ереване, в Национальной галерее Армении”, — рассказал он.

Шадрин признался, что не смог отклонить предложение своих друзей. “В связи с выставкой в Армении у меня нет большого коммерческого интереса, в России в результате большого спроса выставка постоянно продлевалась”, — подчеркнул он.

Касаясь приобретения экспонатов, Шадрин подчеркнул, что бронзовые скульптуры Сальвадора Дали были куплены им в 2006 году в Парижском фонде “Мир Дали” (фонд создан другом художника Бениамином Левиным), рисунки — у семьи известного коллекционера и друга Дали Пьера Алжьера в 2011 году. В следующем году из престижного аукционного дома “Кристи” были приобретены лучшие керамические работы Пикассо, которые выставила на продажу семья Рамье.

Выставка “Дали и Пикассо” — своеобразный диалог двух величайших деятелей искусства, которые при жизни не имели совместной выставки. Сальвадор Дали вошел в парижский авангардистский круг благодаря Пикассо. Их первая встреча состоялась в 1926 году в мастерской Пикассо. Коллекция, которую Шадрин собирал в течение 15 лет, является четвертой по величине среди частных коллекций и одной из самых крупных коллекций скульптуры Дали и керамики Пикассо.