Уголовное преследование прекращено

Государство 06 марта, 2020 | Автор : admin

Следователь Специальной следственной службы РА принял решение прекратить уголовное преследование в отношении бывшего мэра Еревана Ерванда Захаряна и бывшего начальника управления по архитектуре и градостроительству аппарата мэрии Арсена Лалаянца.

Как сообщила пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян, Захарян и Лалаянц совершили преступные деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 308 УК Армении (злоупотребление должностными полномочиями, что привело к тяжелым последствиям).

“Вследствие действий указанных должностных лиц участок площадью 10 тыс. кв. м, являющийся частью парка Победы и государственной собственностью, имеющий рыночную стоимость в 2 млрд 990 млн драмов, не подлежащий отчуждению, посредством прямой продажи, по кадастровой стоимости — 164 млн 760 тыс. драмов, был отчужден частной компании, и общественность несправедливо лишилась большого участка городского парка.

Учитывая, что в вышеописанном случае прошли предусмотренные законом сроки привлечения к уголовной ответственности, указанные лица обратились в орган, осуществляющий производство, и заявили, что не возражают против прекращения уголовного преследования в отношении них на основании истечения срока давности. Следователем Специальной следственной службы Армении принято решение о прекращении уголовного преследования в отношении них по указанному основанию по части 2 статьи 308 Уголовного кодекса Армении”.

ССС направила экземпляр решения в Генеральную прокуратуру Армении с целью обсуждения вопроса об отмене сделок с упомянутым недвижимым имуществом и предъявления иска о возврате имущественной единицы на счет государства.

Оганджанян также сообщила, что предварительное следствие по уголовному делу продолжается для выяснения правомерности и других обстоятельств отчуждения земельных участков для строительства особняков на территориях, прилегающих к парку Победы.