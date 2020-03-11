У Эрдогана сносит крышу от проблем

Президент Турции Реджеп Эрдоган явно неудовлетворен итогами переговоров 5 марта в Москве с главой России Владимиром Путиным по ситуации в сирийском Идлибе. Он не добился ни согласия на отвод правительственных войск Сирии к границам зоны деэскалации, которые существовали к концу апреля 2018г., до начала наступления, ни обжалования контроля САР за стратегической трассой М5, а находящуюся ныне под контролем боевиков трассу М4 Россия и Турция будут патрулировать совместно.

Скрепя сердце Эрдоган согласился на установление режима прекращения огня. Эксперты считают, что данное российско-турецкое соглашение носит временный характер. “Радикалы все еще остаются на этой территории. Они станут провоцировать на ответные действия сирийско-арабскую армию”, — отмечает военный эксперт Владимир Евсеев. “Мы пойдем к новому кризису с Анкарой. Однако сейчас ситуация принципиально другая. Военный потенциал Турции ограничен. Второй раз в Идлибе она уже не пойдет на столь наглое поведение, поскольку масштабы потерь могут быть крайне большими”, — сказал эксперт во время “круглого стола” в ММПЦ МИА “Россия сегодня”.

Эрдоган уже грозит переходом к односторонним действиям в Идлибе в случае, если договоренности с Россией не будут соблюдаться. Анкара при этом рассчитывает на военную помощь США, то бишь на поставку ей системы ЗРК Patriot. Турция также запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии — для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.

В не меньшей степени турецкий лидер нуждается в поддержке внутри Турции, где оппозиция жестко критикует его как за действия в Сирии, нанесшие стране “огромный ущерб — экономический, социальный, демографический, политический”, требуя пойти на переговоры с Башаром Асадом, так и за “провал переговоров” в Москве. По сообщениям СМИ, рейтинг возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) неуклонно снижается, а в самой партии наблюдается раскол.

В этой ситуации администрация Эрдогана направила действующим в стране организациям национальных меньшинств текст заявления о полной поддержке турецкой военной операции в Идлибе с требованием подписать его. Как отмечает местное армянское издание “Армянская газета”, текст был направлен действующим в Турции армянским, греческим и ассирийским организациям. От НПО нацменьшинств требуют расписаться в поддержке всех военных операций Турции в Сирии — “Весенний щит”, “Оливковая ветвь”, “Щит Евфрата” и “Щит мира” и подчеркнуть, что они гордятся турецкой армией. А ведущий одного из турецких телеканалов, обращаясь к теме происходящих в сирийском Идлибе военных столкновений с участием турецкой армии, призвал жителей страны, считающих себя инородцами, покинуть Турцию. “Могут быть люди, которые считают, что эта страна — не их родина, эта нация — не их. Для них есть хорошая возможность. Сейчас, пока границы открыты для беженцев, вы тоже можете под видом беженцев убраться из этой страны. Вы можете сказать “я не сын этой страны”, “я армянин”, “я внук русского”, “сын немца”, “внук англичанина”. Если так, то ворота открыты — убирайтесь”, — приводит слова ведущего издание Ermenihaber.am.

Куда заведет Эрдогана его сирийская авантюра и с каким багажом он подойдет к предстоящим в 2023г. президентским выборам — это вопрос. 11 марта бывший заместитель премьер-министра ТР Али Бабаджан намерен объявить о создании новой политической партии. Бабаджан вышел из ПСР из-за “глубоких разногласий” с Эрдоганом. Некоторые турецкие эксперты рассматривают создание новой партии Бабаджаном как действенный способ встряхнуть турецкую политическую жизнь и как возможность лишить ПСР значительной части голосов.