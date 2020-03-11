Особое внимание — экономическому влиянию коронавируса

Государство 11 марта, 2020 | Автор : admin

Под председательством вице-премьера Тиграна Авиняна 9 марта в правительстве состоялось заседание Комиссии по координации работ по предотвращению распространения коронавируса в Республике Армения.

Kак сообщили в пресс-службе офиса вице-премьера, на заседании были обсуждены последние развития ситуации в связи с коронавирусом, предпринимаемые и предстоящие шаги государственных ведомств.

Министр здравоохранения Арсен Торосян представил последние статистические данные о распространении коронавируса в Армении и по всему миру. Он также отметил, что на сегодняшний день в Армении было проведено 211 лабораторных исследований, и зарегистрирован только один случай заражения коронавирусом.

Особое внимание было уделено экономическому влиянию коронавируса, а также вопросам, связанным с торговыми, грузовыми и туристическими потоками.

Подводя итоги заседания, Тигран Авинян отметил:

“Уважаемые коллеги,

Отметим некоторые важные моменты по итогам нашей сегодняшней встречи.

Во-первых, для въезжающих в Республику Армения всех граждан мы требуем адресные карточки, которые также будут содержать информацию о странах, посещенных гражданами за последние 14 дней. То есть, имея и анализируя эти карточки, мы можем понять, были ли граждане в зоне опасных стран.

Во-вторых, в случае связанных с Ираном некоторых грузов как импортируемых, так и экспортируемых, Министерство экономики в результате обсуждений с Комитетом государственных доходов, инспекцией, Министерством здравоохранения, Министерством иностранных дел и нашими партнерами из Исламской Республики Иран в течение недели создают окно, посредством которого создается возможность осуществлять определенные грузоперевозки как в Армению, так и в Иран. И эти грузоперевозки осуществляются в рамках контролируемого нами процесса.

В-третьих, мы настоятельно призываем всех граждан Республики Армения воздерживаться от поездок в зоны риска, в частности, в Ломбардию, в Милан, в течение как минимум следующих двух недель.

И, последнее, создать возможность возвращения в Республику Армения для тех граждан, которые остаются в Исламской Республике Иран, у которых есть семьи и члены семьи, которые не являются гражданами Республики Армения и не являются резидентами Республики Армения”.