Общество 11 марта, 2020 | Автор : admin

Премьер-министр РА Никол Пашинян посеял семя кедра в Дендропарке (Степанаван), саженец которого он посадит в землю 10 октября — в рамках флешмоба по посадке 10 млн деревьев.

В прямом эфире на официальной странице в Facebook глава правительства призвал последовать его примеру и посеять семя собственного будущего дерева.

К премьер-министру РА присоединилась также ученица Чаренцаванской средней школы №2 Аида Агаджанян. Она написала министру окружающей среды Эрику Григоряну письмо о необходимости сажать деревья на всей территории Армении. Аида Агаджанян посеяла семя ясеня.

Правительство Республики Армения запланировало посадку 10 миллионов деревьев к 10 октября 2020 года в знак единства 10 миллионов армян в Армении.