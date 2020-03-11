Информационный мост с арабскими странами

Государство 11 марта, 2020 | Автор : admin

Заседание координационного совета Всеармянского форума журналистов в Антилиасе имело насыщенную повестку: были подведены итоги выполненной работы, а также обсуждены повестка предстоящего Всеармянского форума журналистов и рамки проблем. Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый 1 марта принял членов координационного совета Всеармянского форума журналистов, в том числе директора информационного агентства Арменпресс Арама Ананяна.

“Очень важной была встреча с Его Святейшеством Арамом Первым. Предыдущее пленарное заседание проходило под патронажем Арама Первого в Антилиасе. Мы обсудили как примерную повестку будущего форума, так и возможные варианты места его проведения”, — сказал Арам Ананян.

На заседании координационного совета Всеармянского форума журналистов речь шла о вызовах с которыми сталкиваются медиа в современном быстро меняющемся мире. “Здесь очень важны сотрудничество и обмен опытом. Я бы также выделил общеармянские проблемы. Необходимо вместе искать лучшие пути развития для армянской, армяноязычной прессы. Кстати, мы впервые попытаемся внести в повестку вопросы иноязычной армянской прессы”, — сказал Арам Ананян, добавив, что их внимание также сосредоточено на привлечении армянских сотрудников международных СМИ к общеармянским дискуссиям.

В контексте расширения сотрудничества Арам Ананян подчеркнул важность встречи с директором Национального информационного агентства Ливана Зиадом Харфушем. Арам Ананян сообщил, что армянское и ливанское государственные агентства планируют подписать меморандум о сотрудничестве в ближайшем будущем.

“Наше сотрудничество с ливанским агентством не ново. Думаю, что сможем официально оформить эти отношения в ближайшем будущем. В ходе наших обсуждений мы также коснулись вопросов о том, чтобы Национальное агентство Ливана организовало армянскую новостную ленту, и мы, как агентство, готовы оказать всестороннюю поддержку как методологией, так и информационными и мультимедийными материалами”, — сказал Арам Ананян.

Вопросы сотрудничества также обсуждались в Объединенных Арабских Эмиратах, где Арам Ананян участвовал в международном форуме IGCF 2020. Принимающей стороной было Государственное информационное агентство Объединенных Арабских Эмиратов — WAM, с которым Арменпресс подписал меморандум о сотрудничестве еще в прошлом году в Ереване. По словам Арама Ананяна, в лице WAM Арменпресс имеет серьезного профессионального партнера.

“У нас есть два партнера в регионе Персидского залива — информационные агентства Кувейта и ОАЭ. В рамках форума я также встретился с новым руководством информационного агентства Иордании. Мы наметили пути двустороннего сотрудничества и представили на обсуждение нашу версию меморандума с целью строительства информационного моста с Иорданией”, — сказал Арам Ананян.

По его словам, очень важно, чтобы арабский мир лучше узнал Армению. Арам Ананян отметил, что Армения очень интересна для арабских СМИ, у нашей страны и армянского народа позитивный имидж, и мы должны работать над его укреплением. Государственное информационное агентство Арменпресс имеет относительное преимущество в этом отношении — это единственное средство массовой информации в Армении, которое имеет новостную ленту на арабском языке, что ценится ее партнерами. Арам Ананян подчеркнул, что перспективы сотрудничества обсуждались также с генеральным секретарем Федерации национальных арабских СМИ Фаридом Аяром.