Европейский союз поддерживает демократические реформы в Армении

Широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества Армении и Европейского союза, а также темы эффективного осуществления демократических реформ в Армении обсуждались в ходе состоявшегося 9 марта рабочего визита премьер-министра Никола Пашиняна в Королевство Бельгии.

Находясь в Брюсселе, глава правительства Армении провел встречи с руководством европейских структур: председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, вице-председателем Европейской комиссии, верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, а также с председателем крупнейшей европейской политической организации — Европейской народной партии, Дональдом Туском.

Лейтмотивом состоявшихся обсуждений была обоюдно выраженная готовность к дальнейшему развитию и углублению сотрудничества по линии Армения-ЕС, в том числе в торгово-экономической сфере.

Шарль Мишель и Жозеп Боррель в беседах с Николом Пашиняном проявили заинтересованность процессом реализации в Армении демократических реформ. В частности, на встрече с председателем ЕС премьер-министр Пашинян подчеркнул важность поддержки ЕС реализуемым в Армении реформам и выразил уверенность в том, что после вступления г-на Мишеля на пост председателя Европейского совета партнерство Армения-ЕС также продолжит эффективно развиваться. “Европейский союз является основным партнером в реализации наших реформ, мы постоянно чувствовали поддержку ЕС в их осуществлении”, — сказал Никол Пашинян.

В свою очередь, председатель Европейского совета подчеркнул важность выбранного Арменией пути реформ и добавил, что Европейский союз продолжит активно сотрудничать и помогать нашей стране в реализации демократических, в том числе и судебно-правовых реформ.

Никол Пашинян и Шарль Мишель обменялись мнениями о своих ожиданиях от предстоящего в Брюсселе в июне саммита Восточного партнерства.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что Армения будет последовательно продвигаться вперед в деле развития и укрепления демократии с целью защиты прав человека и полноценного обеспечения верховенства закона.

На встрече с вице-председателем Европейской комиссии также была выражена готовность Европейского союза поддержать реализацию реформ в Армении. Никол Пашинян и Жозеп Боррель отметили важность интенсивного развития отношений Армения-ЕС и обсудили вопросы, связанные с дальнейшей поддержкой реализуемых в различных сферах Армении реформ. Г-н Боррель приветствовал развития в Армении в борьбе с коррупцией, судебно-правовой и других сферах, а также решительные и последовательные шаги правительства Армении в этом направлении.

В качестве важного компонента сотрудничества Армения-ЕС премьер-министр Армении и Жозеп Боррель посчитали необходимым скорейшую ратификацию странами-членами ЕС Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и его полное применение. Собеседники также коснулись возможностей начала диалога о либерализации визового режима между Арменией и Европейским союзом. Стороны также обменялись мнениями вокруг переговорного процесса по нагорно-карабахскому конфликту. Жозеп Боррель подтвердил поддержку ЕС мирному урегулированию конфликта.

Лидер крупнейшей европейской политической структуры — Европейской народной партии Дональд Туск, приветствуя премьер-министра Пашиняна, отметил: “Господин премьер-министр, рад приветствовать Вас в своей новой должности, но со старой традиционной дружбой. И речь идет о нашей традиционной дружбе не только с Вами, но и с Арменией. Вы можете рассчитывать на меня в моей новой должности”. Дональд Туск подчеркнул, что в Европе, в том числе среди местного общества и политиков, существует высокий уровень доверия к новым властям Республики Армения и самому премьер-министру, что является важным политическим капиталом.

Никол Пашинян поблагодарил за теплый прием и отношение, отметив: “Мы высоко ценим Вашу роль в развитии отношений Армения-ЕС. Мы уверены, что как председатель ЕНП, Вы также внесете свой вклад в дальнейшее развитие и прогресс нашего сотрудничества”. Собеседники обменялись мнениями об отношениях между Арменией и ЕС, подчеркнув важность тесного и активного сотрудничества между армянскими парламентариями и депутатами фракции ЕНП.

Премьер-министр коснулся процесса реализуемых в стране судебно-правовых реформ, в том числе обстоятельств предстоящего конституционного референдума. Стороны также обменялись мнениями о последовательных процессах в сфере борьбы с коррупцией в Армении.

Президент ЕНП высоко оценил реализуемые в Армении реформы и выразил готовность содействовать развитию и углублению сотрудничества с Арменией.