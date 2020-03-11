Армянский фильм стал номинантом премии “Ника”

Фильм Эдгара Багдасаряна “Эркен кишер” (“Долгая ночь”) включен в шорт-лист престижной российской ежегодной Национальной кинематографической премии “Ника”, присуждаемой Российской академией кинематографических искусств. Премия вручается за достижения, в том числе научные, в области кинематографии и за профессиональный вклад в развитие кино.

Армянская лента будет претендовать на награду в номинации “Лучший фильм стран СНГ, Балтии и Грузии”, наряду с картинами “Босоногий бегун” Мирлана Абдыкалыкова (Кыргызстан), “Ваша честь” Андреса Пуустусмаа (Эстония), “Вдох-выдох” Дито Цинцадзе (Грузия), “Шыракшы” (“Хранитель”) Ермека Турсынова (Казахстан).

33-я церемония вручения наград “Ника 2020” запланирована на 29 марта и пройдет в киноконцертном зале “Вегас” в Москве.

Премьера фильма “Долгая ночь” состоялась два года назад. Картина состоит из трех новелл, действие каждой из которых происходит в разное время — наши дни, 1915 год и эпоха Нарекаци. Сюжет тянется от настоящего к прошлому, а драматичная судьба героев разных эпох мистически связана с волчицей и камнем-амулетом. Последний “путешествует” во времени, попадая в руки разных владельцев, которых по-разному испытывает судьба, “заставляя” делать непростой выбор. Первая новелла повествует о семейной драме супружеской пары (Бабкен Чобанян и Луиза Нерсисян), которая кружит в машине по Еревану. К их автомобильной поездке присоединяется проститутка (Мария Сейранян), моральные ценности которой оказались намного выше, чем у супругов, погрязших в семейных дрязгах и склоках. Последние принадлежат к так называемому “высшему классу” и во имя безбедной жизни подмазываются к власть имущим, унижаются, в итоге разрушая свои отношения и вымещая весь негатив друг на друге. Вторая новелла основана на рассказе Дереника Демирчяна “Лишняя” (сценарий Э.Багдасаряна в соавторстве с Кнарик Мирзоян). Действие происходит в 1915 году, в Западной Армении, армянское население которой спасается от турецких погромов. Ачи-ага, богатый владелец магазина тканей, вынужден спасаться бегством, бросив все нажитое. И здесь герою тоже приходится сделать выбор… Последняя история происходит в 1003 году, в день смерти средневекового поэта, философа, богослова Григора Нарекаци. У крестьянина Осепа умирает сын: отец решает ночью отвезти сына в горы, к святому отшельнику, отказываясь от услуг колдуньи-язычницы. Путь к отшельнику лежит через лес, полный волков… Кстати, в третьей новелле герои говорят на ванском наречии армянского языка времен Нарекаци. Именно на этом говоре звучит название картины- “Эркен кишер”.

Отметим, что фильм “Долгая ночь” в 2019 году завоевал Национальную кинопремию “Анаит” как лучший фильм года, завоевав эту награду еще в пяти номинациях: “Лучший звукорежиссер”, “Лучший художник”, “Лучший сценарист”, “Лучший режиссер”, “Лучший оператор”.