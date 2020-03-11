Скрыть задолженность не удастся

Нотариусы потребуют справку

До полного погашения долгов по линии налога на землю в Армении отныне будет запрещена продажа земельных участков со стороны физических лиц. Соответствующий законопроект о внесении дополнений и изменений в закон “О налоге на землю” был на днях принят парламентом во втором и окончательном чтении.

Основная цель новых законодательных регулирований в том, чтобы оградить новых собственников от накопленных прежним владельцем сумм и штрафов по линии налога на землю. Ранее подобного требования не предъявлялось, в результате чего новый собственник, покупая земельный участок, даже не подозревал не только о наличии больших долгов, но и довольно серьезных суммах штрафов за невыплату налога на землю. Лишь спустя какое-то время он получал справку о накопленных задолженностях и оказывался перед фактом.

Теперь же нотариусы и другие полномочные структуры обязуются при оформлении сделки при купле-продаже как земли, так и другой недвижимости требовать представление справки о выплате долгов по налогу на имущество или землю, поскольку в результате принятых НС законодательных поправок в том числе и в закон “О налоге на имущество” данная мера будет применяться и в отношении жилых помещений. Кстати, подобная практика не первый год уже принята у нас при оформлении аналогичных сделок при продаже автотранспортных средств и весьма успешно действует.

По мнению экспертов, с ведением новых требований значительно увеличится уровень доходов органов местного самоуправления, учитывая то, что одной из основных проблем в общинах является именно собираемость по линии налога на землю. В реалиях, как отметил в беседе с нами глава общины Азатан Ширакской области Вардан Икиликян, старосты общин давно уже стали не собирателями, а просителями налогов у односельчан, которые по тем или иным причинам отказываются выплачивать налоги на имущество или землю.

Факт того, что отныне в Армении будет запрещена продажа земельных участков до погашения налоговых долгов, конечно же, приведет к серьезным позитивным изменениям. Но наш собеседник предлагает пойти еще дальше и собирать налоги с граждан, исходя из принципа “одного окна”, где люди будут платить налог за свой автомобиль и одновременно налог на землю. Дело в том, поясняет глава общины Азатан, что у многих сегодня имеются машины. Причем зачастую тот, кто спокойно платит налог за машину в размере, скажем, 150 тыс. драмов, налог на землю в 15 тыс. драмов, плату за мусор не выплачивает. Все потому, что прекрасно понимает: в случае неуплаты налога за машину он не сможет пройти техосмотр и будет потом оштрафован на крупную сумму.

“Мы предлагаем организовать все налоговые выплаты в одном месте. Проще говоря, пришел человек за справкой о нулевой задолженности по имущественному налогу, пусть сразу заплатит и налог на землю и другие обязательные выплаты. Сегодня около 80% наших людей имеют машины. Если хотя бы по этой части сумеем обеспечить поступления по налогу на землю, то с остальными 20% как-то самостоятельно справимся: кого-то уговорим, а тем, кто неплатежеспособен — спишем долги. Благо, в бюджете общин предусматривается такой вариант в качестве содействия социально необеспеченным людям”, — заключил г-н Икиликян.