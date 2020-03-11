Немой киношедевр — под аккомпанемент оркестра

Все новое — это хорошо забытое старое. Эту расхожую фразу вполне можно применить к формату кинопоказа, набирающего популярность в последние годы: кино на большом экране в сопровождении живой музыки. Но если на заре кинематографа еще немые фильмы “озвучивали” таперы, то в ХХI веке им на смену приходят оркестры.

Свидетелями именно такого кинопоказа, а, точнее, блиставшего на лучших сценах мира киноконцерта в скором времени станет и армянская публика. 6 апреля в концертном зале “Арам Хачатурян” состоится показ знаменитого фильма “Артист”. На сцене прозвучит вся музыка из фильма, а озвучивать его в режиме реального времени будет Государственный симфонический оркестр Армении под руководством голландского дирижера Эрнста Ван Тила. фортепианные партии исполнит автор музыки к фильму, оскароносный Людовик Бурс.

Черно-белая комедия “Артист”, снятая в стилистике немого кино режиссером Мишелем Хазанавичусом, вышла на экраны в 2011 году. Эту картину считают феноменом французского кинематографа: у картины десять номинаций на “Оскар”, из которых она выиграла пять — за режиссерскую работу, мужскую роль, костюмы, музыку и главную — “Лучший фильм”. Также “Артист” получил высокие оценки жюри Каннского фестиваля, семь премий BAFTA и три “Золотых глобуса”.

Французский композитор Людовик Бурс, написавший музыку к фильму и получивший за это “Оскар”, знаменит именно своими произведениями к кинофильмам.

Людовик Бурс изучал музыкальное искусство в консерваториях Сен-Брие и Вана, окончил Парижскую школу джаза и современной музыки Le CIM. Начал свою карьеру с создания музыки для рекламных роликов и короткометражных фильмов, участвовал в записи альбомов именитых французских поп и хип-хоп исполнителей, также пробовал себя в создании электронной музыки. Вскоре Людовик познакомился с Мишелем Хазанавичусом, который предложил ему написать музыку для своего фильма “Мои Друзья” (1999). Впоследствии режиссер и композитор вновь работали вместе над созданием фильмов “Агент 117: Каир, шпионское гнездо” (2006) “Агент 117: Миссия в Рио” (2009). В том же году Людовик Бурс сочиняет музыку к документальному фильму “Мы останемся на Земле” Пьера Баружье и Оливье Буржуа. Его сотрудничество с Мишелем Хазанавичусом продолжилось фильмом “Артист” (2011), и саундтрек, написанный Людовиком к нему, завоевал множество наград, среди которых “Оскар”, “Золотой глобус” и BAFTA. Указом министра культуры Франции Людовик Бурс награжден Орденом Искусств и изящной словесности. Оригинальный саундтрек фильма “Артист” (Sony) по итогам продаж был признан платиновым. Дирижер же запоминающегося кино-музыкального действа, Эрнст Ван Тил, один из главных дирижеров Европы. Он руководил Лондонским симфоническим оркестром, а также Королевским и Роттердамским. Кстати, он стоял за дирижерским пультом и когда записывали саундтрек к фильму “Артист” в исполнении Брюссельского филармонического оркестра.

Выпускник консерватории в Утрехте (Нидерланды) по классу фортепиано и ударных инструментов Эрнст Ван Тил долгое время сотрудничал с оркестрами голландских радиокомпаний, записывая классическую и джазовую музыку. Начиная с 1985 года, он брал уроки дирижирования. Среди его педагогов Лукас Вис, Франко Феррара, Гари Бертини, Жан Фурне. Свою дирижерскую деятельность Тил начал в качестве ассистента дирижера в Нидерландской опере, а вскоре был ангажирован как приглашенный дирижер несколькими оркестрами Германии. Маэстро сотрудничает с ведущими симфоническими оркестрами в своей стране, включая Роттердамский филармонический оркестр.

Эрнст Ван Тил в преддверии ереванского концерта выступил с видеообращением к армянской публике, в котором высказал свою радость и воодушевление в связи с предстоящим мероприятием, в особенности в компании со знаменитым композитором Людовиком Бурсом.

Не будет преувеличением сказать, что киноконцерт “Артист” станет одним из главных культурных событий этого года. Он уже имел огромный успех на таких престижных площадках, как Royal Albert Hall (Лондон), Sydney Opera House (Сидней), Philarmonie De Paris (Париж), Opéra National de Bordeaux (Бордо), Brussels Philharmonic (Брюссель), Большой зал Московской консерватории и других известных залах мира.