Танковый вальс

Общество 11 марта, 2020 | Автор : admin

Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в Международный женский день продемонстрировали свой профессионализм в танковом вальсе на полигоне Алагяз.

Как сообщили в пресс-служба Южного военного округа, для женщин из числа военнослужащих и гражданского персонала, а также членов семей военнослужащих танкисты соединения продемонстрировали виртуозное владение танками Т-72Б, показав синхронное вождение под классическую музыку.

Завершилось празднование Международного женского дня семейной спартакиадой, концертом с участием художественных коллективов соединения и угощением гостей солдатской кашей.