Общество 13 марта, 2020 | Автор : admin

Министерство здравоохранения РА вечером 11 марта распространило заявление, в котором сообщает, что на данный момент в Армении зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусом.

“После объявления о трех новых случаях заражения коронавирусом в интернете было распространено сообщение о том, что якобы “в ходе исследования были обнаружены еще три инфицированных”. Эту “информацию” начали публиковать и СМИ.

Уважаемые пользователи Facebook, призываем не вызывать излишней паники в обществе и иметь чувство ответственности.

На данный момент в Армении в общей сложности зарегистрировано 4 случая, об одном из которых было объявлено 1 марта и о трех — 11 марта.

Следите только за официальными новостями”, — говорится в заявлении.

Заметим, что из зарегистрированных в Армении 4 случаев коронавирусной инфекции, 3 выявлены у граждан Армении, вернувшихся из Италии и Ирана, один — у гражданина Италии.